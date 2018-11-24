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"Смехотворная игра": названа самая глупая киносцена десятилетия

Lite » Кино 24.11.2018 - 11:32

Критики определились со сценой из кино, которая является самой худшей за последнее десятилетие. Об этом сообщает pink.

"Это хороший фильм о не особо интересном романе между скучным вампиром и скучной девушкой. В какой-то момент история останавливается на три минуты, чтобы мы могли насладиться смехотворной игрой вампиров в бейсбол. Зачем это?", - сказал один из них.

Обратим внимание, что речь идет о первой части киносаги, когда семейство вампиров решило почему-то сыграть в бейсбол.

Видео: сцена из кино (Youtube-канал/Movieclips)

Кстати, американский журнал Forbes составил список из пяти лучших фильмов ужасов, которые вышли в прокат в 2018 году. Лидером рейтинга стал фильм "Реинкарнация" режиссера Ари Астера. Он является для него дебютной работой.

Также мы писали о том, что украинский мультфильм одержал свою первую победу на престижном международном кинофесте.

Рекомендуем также подборку 5 самых ужасных фильмов о Хэллоуине.

Видео: РБК-Украина

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