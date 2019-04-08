Жир на талии и боках: диетолог назвала микроэлемент для красоты и здоровья

Профессиональный диетолог Светлана Фус напомнила о жизненно важном микроэлементе, который влияет не только на здоровье, но и стройность. В Instagram она написала, что украинцы страдают от дефицита йода, поэтому стоит знать о нормах и источниках получения этого микроэлемента.

Эксперт отмечает, что хронический йододефицит приводит к череде нарушений метаболизма: падению иммунитета, повышению усталости и утомляемости, а также отложению запасов жира в области бедер, живота и боков.

"Йод используется организмом для синтеза гормонов щитовидной железы, которые ответственны за обмен веществ. Мы получаем йод преимущественно из пищи, небольшое количество также поступает из воздуха и воды. К сожалению, большинство населения не может обеспечить организм потребностью в йоде", - привела печальный факт диетолог.

Фус подчеркнула, что основными источниками йода в рационе являются морепродукты. Немаловажная роль отведена и добавлению в пищу йодированной соли.

Иллюстративное фото (pexels.com)

"Йод нужен каждому человеку ежедневно в течение всей жизни. Количество зависит от возраста: 90 -120 мкг / день нужно детям до 12 лет, для взрослых - 150 мкг йода в день, а беременные и женщины, которые кормят грудью должны получить 200 - 250 мкг/ сут этого элемента", - рассказала она.

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