Что есть в жару и от чего лучше отказаться: советы диетолога

Наступила жара, а вместе с ней и дилемма "что бы такого съесть, а то есть не хочется". Диетолог Виктория Кляуз рассказала на своей странице в Instagram, что есть в жару, чтобы хорошо себя чувствовать и быть здоровым, а от чего лучше в такую погоду воздержаться.
Эсперт отметила, что важно заботиться о водном балансе. А воду мы получаем не только с питьем, но и с пищей.
Включаем водянистые продукты:
- помидоры, огурцы, болгарский перец на 90-95% состоят из воды
- зеленые овощи - стебли сельдерея, листья салата особенно хороши! Кабачок и брокколи тоже относятся к этой категории, но лишь в сыром виде, а вот в приготовленном - жидкости в них в разы меньше
- ягоды - клубника, малина, черешня Но в отличие от зелени, в своем составе содержат сахар
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Блюда с высоким содержанием воды - супы и их вариации Плюс еще в том, что бульон/заготовки можно порционно замораживать и хранить 1-3 месяца, что облегчит кухонные хлопоты в жаркое время.
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От чего лучше отказаться:
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- соленой еды и питья, чтобы не обострять чувство жажды Лайфхак: сок и цедра лимона уменьшают потребность в соли, а значит и летом лимон пригодится!
Иллюстративное фото (pexels.com)
- копченой, обжаренной, жирной пищи - в жару сосуды расширяются, кровь течет медленно, становится гуще Поэтому усвоение и обмен веществ замедляются После "жирного" обеда вместе с сытостью появляется дискомфорт и тяжесть, иногда и сонливость А нужно чувствовать бодрость и прилив сил!
- сладости - хоть печеньки, хоть сладкая газировка Порой сладости содержат еще и огромное количество низкокачественных жиров Получаем "два в одном" тяжелую пищу, которая провоцирует жажду
Иллюстративное фото (pexels.com)
Ранее диетолог Анна Орехова рассказала, как правильно заморозить продукты.