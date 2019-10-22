Что надо есть на завтрак: топ-10 здоровых вариантов от диетолога

Если вы не представляете свое утро без завтрака, то лучше выбирать более здоровые и полезные его варианты. Диетолог Катерина Пашко, которая ранее рассказала, как похудеть без диет, на своей странице в Instagram перечислила 10 отличных вариантов завтрака, которые не навредят фигуре и здоровью.

"Завтрак - это время детокса, очищение организма. В это время ему просто не надо мешать. Если мы будем есть тяжелую животную пищу, организм не то что не будет чистить, а будет загружаться еще больше. Объяснить это очень легко. Мы дети природы, сильно связаны с ней. Утром все только пробуждается, раскрывается, набирает скорость. Кишечник работает плавно, все набирает оборотов и курица будет как пендаль поджелудочной, кишечнику", - отметила эксперт.

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Важно начинать есть когда хочется, а не когда надо.

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Топ-10 вариантов легкого и полезного завтрака:

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1. Шок, но можно не завтракать. Это касается не всех. Мы все разные и людям с медленным метаболизмом завтрак просто противопоказан. Понять очень легко, это тем кто с утра не хочет есть. Обычно это люди, склонные к полноте, легко набирают вес. Для таких людей ок без завтрака. Остальные по ощущениям.

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2. Просто 2-3 фрукта. В них есть клетчатка и энергия. Для тех кто сейчас будет ныть, что фруктами не наесться, то я хожу в спорт зал и завтракаю фруктами. Просто надо привыкнуть.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Делать разные смузи. Ягоды, фрукты, добавлять чиа, другие семена, кокосовое молоко.

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4. Льняная каша. Замачиваю семена на ночь. Утром перемалываю и добавляю мед, ягоды.

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Чиа пудинг с кокосовым молоком и ягодами.

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6. Авокадо и цельнозерновой бездрожжевой хлеб, плюс салат.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

7. Пророщенная гречка с ягодами и мёдом.

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8. Киноа с зеленью, семечками и оливковым маслом.

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9. Можно брать другие каши, перловая, булгур, пшенная с овощами или ягодами, но больше как исключение.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

10. Яйца могут быть, редко, все-таки это животный белок, тяжелая пища. Не жареные, а вареные или пашот с салатом.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Ольга Усенко поделилась действенными способами, как не заедать прием пищи сладким.