Завтрак по правилам: нутрициолог озвучила идеальное утреннее меню

Для того, чтобы обрести стройность и поддерживать ее, важно правильно питаться и расходовать все калории, которые были съедены за день. Как же лучше распределить продукты в течение суток, чтобы снизить вес и потратить все набранные за день калории? Что есть на завтрак, чтобы получить заряд бодрости навесь день и не навредить фигуре? Нутрициолог Елена Кален, которая ранее озвучила полезные свойства кофе, рассказала настранице в Instagram об идеальном рационе с утра.

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Правильное питание – это сбалансированный рацион по белкам, жирам, медленным и быстрым углеводам. В зависимости от того в какой период дня они будут употреблены в пищу и зависит процесс снижения, удержания или набора массы тела. Необходимо отметить, что все продукты важны для организма и насыщают его разными питательными компонентами.

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Утром в пищу лучше выбрать медленные и быстрые углеводы, поскольку большинство быстрых углеводов богаты глюкозой и достаточно калорийны. Организму важно потратить эту энергию в течение дня, чтобы она не превратилась в жир. Медленные же углеводы напротив постепенно выделяют глюкозу, и она успевает усвоиться организмом, не откладываясь в виде жира в теле.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Крупы, каши, орехи, фрукты, сухофрукты, сладости, картофель – именно они лучше всего подойдут для завтрака.



Например, картофель, лучше всегда есть в первой половине дня. Он богат крахмалом, калориен и в последствии может легко превратиться в жир. Принимая его в пищу на завтрак, шансы потратить калории намного выше.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Такие сухофрукты как инжир и курага, хорошо разгоняют метаболизм и помогают переваривать пищу в течение дня. Яблоки способствуют улучшению работы желудка и кишечника, поэтому их тоже лучше принимать в пищу в первой половине дня. А вот съеденное вечером свежее яблоко может спровоцировать дискомфорт и повысить кислотность желудка.

Напомним, что нутрициолог Анна Никольская назвала топ-10 продуктов, которые помогут обуздать тягу к сладостям.

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