Завтрак для похудения: эксперт разобрала сновные ошибки

Если хотите похудеть и быть здоровым, не стоит пропускать завтрак. Однако у утреннего приема пищи есть свои особенности - он должен быть правильно подобран и сбалансирован. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее расписала правильный режим дня для похудения, разобрала в своем Instagram частые ошибки, которые допускают худеющие при выборе завтрака.

Проверьте свой завтрак:

1. Однообразие

Организму нужно много разных витаминов и микроэлементов.

ВОЗ рекомендует кушать не менее 30 различных наименований продуктов в неделю.

Не стоит завтракать только овсянкой. Так вы рискуете получить дефицит витаминов. Есть гречка, есть яйца, творог и пр.

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2. Нет баланса БЖУ

С утра организму нужна полная подзарядка. Белки, жиры и углеводы. Когда вы едите овсянку на воде с медом, то ваш организм получает лишь углеводы.

Без жиров и белка все обменные процессы замедляются, вас будет преследовать голод и тяга к сладкому.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Невкусный завтрак

Если вы не любите овсянку, не стоит ей давиться, думая, что от нее вы похудеете.

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Не существует такой еды, от которой худеют. Худеем только, если соблюдаем дефицит калорий. Готовьте из правильных продуктов, которые вы любите. Ищите свои рецепты.

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4. Маленькая порция

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Завтрак должен быть сытным и составлять не менее 25% от суточной калорийности. Невозможно получить сытость на 3 часа из 150 калорий. Особенно, если эти калории получены из простых углеводов.

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С утра организму нужно много энергии. Ведь последний прием пищи был более 10 часов назад. Даже если ваша дневная норма калорий всего 1200, то завтрак должен быть не менее 300 калорий.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Рассчитайте свою норму калорий правильно! Вам поможет приложение счетчик калорий. Но не забываем, что меню должно быть сбалансировано по белкам, жирам, углеводам, содержать норму клетчатки и разнообразие витаминов. Только тогда у вас не будет голода и тяги к сладкому.

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