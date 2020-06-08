Заряд бодрости: нутрициолог назвала лучшие продукты-энергетики

Услышав слово "энергетик", вы, скорее всего, представили сразу бодрящий напиток, который так часто можно увидеть в любой рекламе. А что, если есть продукты-энергетики, и вовсе не обязательно губить себя, чтобы получить энергию на час? Нутрициолог и и фитнес тренер Лена перечислила на своей странице в Instagram me.and.more список продуктов, которые обладают аналогичными, но полезными для здоровья энергетическими свойствами.

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1. Лосось: содержит жирные кислоты Омега-3, которые снижает уровень холестерина в крови, что позволяет человеку оставаться дольше работоспособным и энергичным, защищают от депрессии, улучшают работу сердца.

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2. Шпинат: содержит большое количество магния, железа и калия. Магний играет огромную роль в повышении уровня энергии, а его нехватка приводит к депрессии и быстрой утомляемости.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Орехи: содержат много магния и белков, что существенно влияет на уровень энергии в организме. Можно добавить немного орехов к завтраку или на перекус, чтобы энергии было ещё больше.

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4. Бананы: содержат много глюкозы, фруктозы и клетчатки, которая позволяет оптимально использовать энергию углеводов так, что добавив банан к завтраку, энергии хватит до обеда.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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5. Яйца: содержат высококачественный белок. А все белковые продукты насыщают тело энергией.

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6. Ягоды: содержат большое количество антиоксидантов, которые благотворно влияют на сердце и защищают клетки организма от разрушения. Результат: мы чувствуем себя бодрыми и жизнерадостными.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Апельсин: содержит витамин С, калий, фолиевую кислоту, которые позволяют уменьшать окислительные процессы в организме и предотвращать усталость.

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Этот список, конечно, далеко не исчерпывающий, позволяющий делать своё меню очень разнообразным и питательным. Старайтесь составлять свой рацион так, чтобы он включал в себя питательные продукты, дающие энергию на весь день... Конечно, в рамках нормы калорий.

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