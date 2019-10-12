Запускает механизм аппетита: диетолог назвала важный фактор для стройности и здоровья

Эксперт рассказала, что существенно влияет на похудение и уровень стресса
Не секрет, что на процесс похудения оказывает влияние множество факторов, а не только рацион и активность. Для того, чтобы быть стройными и при этом оставаться здоровыми, стоит учитывать также режим дня, а именно – отводить достаточное время на сон, а также помнить, что на самочувствие и вес влияет не только его продолжительность, но и качество. Диетолог Алла Манайкина в Instagram поделилась лайфаками, как сделать ночной отдых полноценным и получить приятный бонус в виде красивой фигуры. Кстати, эксперт раскрыла всю правду о разгрузочных днях.
Короткие световые дни, смена часовых поясов при авиаперелетах, продолжительный дневной сон, бессонные ночи способны нарушать циркадианные ритмы организма, вызывая бессонницу. За наш качественный сон отвечает гормон - мелатонин (не путать с пигментом кожи меланином!).
Коротко:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Что делать?
Ложиться спать рано/вставать рано. За три часа до сна ограничить синий свет (его излучают телевизор, смартфоны, планшеты, светодиодный свет).
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Для комфортной вечерней работы или чтения используйте неяркое общее освещение + отдельный источник желтого света. Уменьшайте яркость на ваших гаджетах до минимума.
В крайних случаях - мелатонин выпускается в виде таблеток. Его относят к категории пищевых добавок и доступен безрецептурной продаже. Мелатонин принимают за 10-15 минут до сна, находясь в постели и избегая воздействия яркого света.
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