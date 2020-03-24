Запасемся впрок: диетолог поделилась списком полезных закупок на карантин

Эксперт рассказала о полноценном рационе на время длительного пребывания дома
Какие продукты закупить на время карантина? Неизвестно, что для организма хуже - страшный вирус или питание одной лишь гречкой. Конечно, во время пребывания в изоляции стоит разнообразить меню и включить в него продукты, которые одновременно укрепят имунитет и не навредят фигуре. Не стоит забывать и о запасах впрок, которые смогут покрыть все потребности организма. Диетолог Ольга Безугла поделилась в Instagram списком продуктов, которыми стоит запастись на время пребывания дома.
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Питание включать все необходимые компоненты - белки, жиры, углеводы. Бедное меню, состоящее только из одного компонента, обрекает организм на дефицит других.
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В продуктовой корзине должны присутствовать продукты из категорий:
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Белок
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Углеводы
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Не покупайте каши в неограниченных количествах. Они, по сути, должны присутствовать в нашем рационе не чаще одного раза в день.
Жиры
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Овощи
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Клетчатка занимает важное место в рационе. Овощам должно быть место во всех основных приемах пищи.
Вода
1,5-2 л в день на человека
Специи
В организме происходит большое количество биохимических процессов, в том числе - поступление незаменимых аминокислот и микронутриентов. Есть вещества, которые мы не можем синтезировать, а только ежедневно получать с едой. Постоянно чередуйте продукты из каждой категории!
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