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Запасемся впрок: диетолог поделилась списком полезных закупок на карантин

Новости » Еда   

Эксперт рассказала о полноценном рационе на время длительного пребывания дома

Какие продукты закупить на время карантина? Неизвестно, что для организма хуже - страшный вирус или питание одной лишь гречкой. Конечно, во время пребывания в изоляции стоит разнообразить меню и включить в него продукты, которые одновременно укрепят имунитет и не навредят фигуре. Не стоит забывать и о запасах впрок, которые смогут покрыть все потребности организма. Диетолог Ольга Безугла поделилась в Instagram списком продуктов, которыми стоит запастись на время пребывания дома.

Питание включать все необходимые компоненты - белки, жиры, углеводы. Бедное меню, состоящее только из одного компонента, обрекает организм на дефицит других.

В продуктовой корзине должны присутствовать продукты из категорий:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Белок

  • Мясо для заморозки
  • Рыба замороженная, консервированная
  • Морепродукты замороженные
  • Белый сыр: брынза, фета, моцарелла, адыгейский
  • Бобовые: чечевица, фасоль, нут, хумус, маш
  • Яйца
  • Замороженные грибы

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Углеводы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Крахмалистые овощи: морковь, свекла, картофель, батат
  • Каши: гречка, пшено, перловая, киноа, амарант
  • Фрукты, сухофрукты, замороженные ягоды
  • Черный шоколад

Не покупайте каши в неограниченных количествах. Они, по сути, должны присутствовать в нашем рационе не чаще одного раза в день.

Жиры

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Растительное масло: тыквенное, льняное, оливковое
  • Кокосовое масло, сливочное масло
  • Орехи (кроме арахиса)
  • Тыквенные семечки, кунжут
  • Оливки и маслины
  • Печень трески в консервах
  • Сало

Овощи

  • Свежие овощи
  • Замороженные овощи: шпинат, кабачки, баклажаны, спаржевая фасоль, брокколи, цветная капуста, овощные смеси
  • Квашеная капуста, морская капуста

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Клетчатка занимает важное место в рационе. Овощам должно быть место во всех основных приемах пищи.

Вода
1,5-2 л в день на человека

Специи
В организме происходит большое количество биохимических процессов, в том числе - поступление незаменимых аминокислот и микронутриентов. Есть вещества, которые мы не можем синтезировать, а только ежедневно получать с едой. Постоянно чередуйте продукты из каждой категории!

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