Запасемся впрок: диетолог поделилась списком полезных закупок на карантин

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала о полноценном рационе на время длительного пребывания дома

Какие продукты закупить на время карантина? Неизвестно, что для организма хуже - страшный вирус или питание одной лишь гречкой. Конечно, во время пребывания в изоляции стоит разнообразить меню и включить в него продукты, которые одновременно укрепят имунитет и не навредят фигуре. Не стоит забывать и о запасах впрок, которые смогут покрыть все потребности организма. Диетолог Ольга Безугла поделилась в Instagram списком продуктов, которыми стоит запастись на время пребывания дома.

⠀

Питание включать все необходимые компоненты - белки, жиры, углеводы. Бедное меню, состоящее только из одного компонента, обрекает организм на дефицит других.

⠀

В продуктовой корзине должны присутствовать продукты из категорий:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Белок

Мясо для заморозки

Рыба замороженная, консервированная

Морепродукты замороженные

Белый сыр: брынза, фета, моцарелла, адыгейский

Бобовые: чечевица, фасоль, нут, хумус, маш

Яйца

Замороженные грибы

Как не наесть бока, сидя дома в карантине: советы фитнес-блогера

Углеводы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Крахмалистые овощи: морковь, свекла, картофель, батат

Каши: гречка, пшено, перловая, киноа, амарант

Фрукты, сухофрукты, замороженные ягоды

Черный шоколад

Не покупайте каши в неограниченных количествах. Они, по сути, должны присутствовать в нашем рационе не чаще одного раза в день.

Жиры

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Растительное масло: тыквенное, льняное, оливковое

Кокосовое масло, сливочное масло

Орехи (кроме арахиса)

Тыквенные семечки, кунжут

Оливки и маслины

Печень трески в консервах

Сало

Овощи

Свежие овощи

Замороженные овощи: шпинат, кабачки, баклажаны, спаржевая фасоль, брокколи, цветная капуста, овощные смеси

Квашеная капуста, морская капуста

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Клетчатка занимает важное место в рационе. Овощам должно быть место во всех основных приемах пищи.

Вода

1,5-2 л в день на человека

Специи

В организме происходит большое количество биохимических процессов, в том числе - поступление незаменимых аминокислот и микронутриентов. Есть вещества, которые мы не можем синтезировать, а только ежедневно получать с едой. Постоянно чередуйте продукты из каждой категории!

Ранее нутрициолог Елена Кален назвала топ-3 продукта для здоровья и похудения.