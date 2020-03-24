ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Запасемся впрок: диетолог поделилась списком полезных закупок на карантин

Lite » Еда 24.03.2020 - 08:37
Запасемся впрок: диетолог поделилась списком полезных закупок на карантин
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала о полноценном рационе на время длительного пребывания дома

Какие продукты закупить на время карантина? Неизвестно, что для организма хуже - страшный вирус или питание одной лишь гречкой. Конечно, во время пребывания в изоляции стоит разнообразить меню и включить в него продукты, которые одновременно укрепят имунитет и не навредят фигуре. Не стоит забывать и о запасах впрок, которые смогут покрыть все потребности организма. Диетолог Ольга Безугла поделилась в Instagram списком продуктов, которыми стоит запастись на время пребывания дома.

Питание включать все необходимые компоненты - белки, жиры, углеводы. Бедное меню, состоящее только из одного компонента, обрекает организм на дефицит других.

В продуктовой корзине должны присутствовать продукты из категорий:

Запасемся впрок: диетолог поделилась списком полезных закупок на карантин

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Белок

  • Мясо для заморозки
  • Рыба замороженная, консервированная
  • Морепродукты замороженные
  • Белый сыр: брынза, фета, моцарелла, адыгейский
  • Бобовые: чечевица, фасоль, нут, хумус, маш
  • Яйца
  • Замороженные грибы

Как не наесть бока, сидя дома в карантине: советы фитнес-блогера

Углеводы

Запасемся впрок: диетолог поделилась списком полезных закупок на карантин

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Крахмалистые овощи: морковь, свекла, картофель, батат
  • Каши: гречка, пшено, перловая, киноа, амарант
  • Фрукты, сухофрукты, замороженные ягоды
  • Черный шоколад

Не покупайте каши в неограниченных количествах. Они, по сути, должны присутствовать в нашем рационе не чаще одного раза в день.

Жиры

Запасемся впрок: диетолог поделилась списком полезных закупок на карантин

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Растительное масло: тыквенное, льняное, оливковое
  • Кокосовое масло, сливочное масло
  • Орехи (кроме арахиса)
  • Тыквенные семечки, кунжут
  • Оливки и маслины
  • Печень трески в консервах
  • Сало

Овощи

  • Свежие овощи
  • Замороженные овощи: шпинат, кабачки, баклажаны, спаржевая фасоль, брокколи, цветная капуста, овощные смеси
  • Квашеная капуста, морская капуста

Запасемся впрок: диетолог поделилась списком полезных закупок на карантин

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Клетчатка занимает важное место в рационе. Овощам должно быть место во всех основных приемах пищи.

Вода
1,5-2 л в день на человека

Специи
В организме происходит большое количество биохимических процессов, в том числе - поступление незаменимых аминокислот и микронутриентов. Есть вещества, которые мы не можем синтезировать, а только ежедневно получать с едой. Постоянно чередуйте продукты из каждой категории!

Ранее нутрициолог Елена Кален назвала топ-3 продукта для здоровья и похудения.

Сплошная польза: диетолог рассказала об идеальных продуктах для стройности и крепкого иммунитета Эконом-меню для худеющих: диетолог поделилась хитростями вкусного и бюджетного рациона
Новости Украины правильное питаниедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь