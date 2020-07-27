Чем заменить сахар: нутрициолог назвала лучшие натуральные аналоги

Если вы совсем не можете без сладкого - лучше употребляйте более безопасные аналоги сахара
Сахар вреден не только для фигуры своей высокой калорийностью. Сахар вреден для нашего здоровья в общем. Его переизбыток несет за собой много плохого - вплоть до сахарного диабета и ожирения. Для тех, кто принял решение жить без сахара, но не может совсем отказаться от сладкого, нутрициолог Надежда Пахирко предложила заменить его на более безопасные сладкие продукты.
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Рейтинг сахарозаменителей от эксперта:
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ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА
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Это натуральные сахзамы, безопасные для здоровья. Имеют 0 калорий.
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Всегда смотрите состав. Бывает написано "Стевия". А в составе куча всякой вредной химии и других опасных заменителей.
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Единственное правило приема таких заменителей: ВМЕСТЕ С УГЛЕВОДАМИ. Тогда вы не обманываете организм и инсулин который выбрасывается на сладкий вкус не будет вырабатываться вхолостую. Т.е. главное не есть его в чистом виде и не растворять в воде.
Иллюстративное фото (pexels.com)
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ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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Заменив сахар этими продуктами, вы станете лучше себя чувствовать. Но похудения не ждите. Т.ак как калорийность сиропов не намного меньше сахара.
Напомним, что ранее врачи назвали самые опасные диеты.