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Чем заменить сахар: нутрициолог назвала лучшие натуральные аналоги

Автор: Марина Настевич

Если вы совсем не можете без сладкого - лучше употребляйте более безопасные аналоги сахара

Сахар вреден не только для фигуры своей высокой калорийностью. Сахар вреден для нашего здоровья в общем. Его переизбыток несет за собой много плохого - вплоть до сахарного диабета и ожирения. Для тех, кто принял решение жить без сахара, но не может совсем отказаться от сладкого, нутрициолог Надежда Пахирко предложила заменить его на более безопасные сладкие продукты.

Рейтинг сахарозаменителей от эксперта:

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА

Это натуральные сахзамы, безопасные для здоровья. Имеют 0 калорий.

  • Стевизиоид- экстракт листьев стевии
  • Эритрит - сахароспирт из кукурузы или дыни.
  • Сукралоза - искусственный сахзам, безопасен для человека.


Всегда смотрите состав. Бывает написано "Стевия". А в составе куча всякой вредной химии и других опасных заменителей.

Единственное правило приема таких заменителей: ВМЕСТЕ С УГЛЕВОДАМИ. Тогда вы не обманываете организм и инсулин который выбрасывается на сладкий вкус не будет вырабатываться вхолостую. Т.е. главное не есть его в чистом виде и не растворять в воде.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

  • Сироп топинамбура
  • Мед
  • Кленовый строп
  • Сироп агавы
  • Виноградный сахар.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Заменив сахар этими продуктами, вы станете лучше себя чувствовать. Но похудения не ждите. Т.ак как калорийность сиропов не намного меньше сахара.

Напомним, что ранее врачи назвали самые опасные диеты.

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