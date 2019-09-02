Как не заедать прием пищи сладким: диетолог поделилась действенными способами

Привычка заедать основной прием пищи чем-то сладким, потягивая кофе или чай, способна перерасти в настоящую проблему. К счастью, при желании от нее легко можно избавиться, стоит только установить причину, по которой вы не можете отказать себе в пирожном или конфетах, утверждает в Instagram диетолог Ольга Усенко, которая ранее дала советы, как питаться в отпуске.

Эксперт уточнила, что под "сладеньким" имеет в виду не только конфеты и печенье, но и фрукты после еды.

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Чтобы побороть эту плохую пищевую привычку нужно понять причину, почему же вам хочется сладости в конце приема пищи.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Причин может быть много, от физиологии до психологии:

привычка из детства

отсутствие насыщения (или недостаточное) от основного приема пищи

маленькая порция приема пищи

недостаточная калорийность рациона

нюансы с гормонами

в день тренировки

во время стресса

Когда мы понимаем причину этого желания, мы можем минимизировать его влияние или предотвратить.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если причина в стрессе, здоровье - тогда нужно кардинально решать с помощью психологов и врачей.

Если привычка, то постепенно приучать себя к новой.

Если недостаток калорий - тогда увеличивать калорийность дня.

Если тренировка, то опять же увеличивать калорийность в день тренировки.

Если маленькая порция, то пересмотреть этот момент и добавить овощей.

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