Забудьте о пирожных: диетолог назвала лучшие варианты полезных перекусов

Если вы вдруг не знали, беспорядочные и вредные перекусы – это самый злейший враг фигуры. Так что лучше позабудьте о постоянном распитии чая с пирожными, булочками, конфетами и бутербродами с колбасой. Диетолог Алла Манайкина, которая ранее развеяла заблуждения о морепродуктах, детально рассказала на своей странице в Instagram, каким полезным и здоровым вариантам перекусов лучше отдать предпочтение.

Полезные перекусы:



1. Продукты, богатые белками и полезными жирами:

орехи - несмотря на то, что они значительно калорийны, использовать их в качестве перекуса можно и нужно, горсть орехов (30 гр) не приведёт к набору веса, зато избавит от голода и заставит мозг работать лучше;

качественные сыры – отличный источник белка, кальция и отлично утоляют голод.



2. Продукты, богатые клетчаткой: фрукты - малокалорийные, вкусные, в них много самых разнообразных витаминов, антиоксидантов и клетчатки, единственный, пожалуй, минус – это содержание фруктозы, поэтому едим их в умеренном количестве.

Если сравнивать сухофрукты со свежими фруктами, то предпочтение следует отдавать свежим. Да, в сухофруктах много полезных веществ, но крайне высокое содержание сахаров. К тому же их намного легче съесть больше, чем свежих плодов. Смузи - ещё один прекрасный вариант здорового перекуса.

Иллюстративное фото (pexels.com)



3. Продукты, богатые пробиотиками: натуральные не обезжиренные кисломолочные продукты (йогурт, творог, кефир) без подсластителей, сахара и ароматизаторов – нормализуют пищеварение, богаты кальцием, белком и особенно витаминами А и D.



Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Всевозможные бутерброды из цельнозернового хлеба с овощами, зеленью, птицей/рыбой, сыром и другими полезными ингредиентами.



Иллюстративное фото (pexels.com)

В течение дня у вас может быть два легких перекуса: наилучшее время для первого перекуса спустя примерно 3 часа после завтрака, для второго – за 2-3 часа до ужина. Именно такое расположение приемов пищи позволяет не ощущать чувство голода в течение дня, кроме того, вы не допустите снижения глюкозы в крови ниже нормы (состояние гипокликемии: усталость, слабость, раздражительность) и не будете переедать во время ужина.

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