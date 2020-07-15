Взять на заметку: топ-5 продуктов, которые способствуют быстрому похудению

Иллюстративное фото (pexels.com)

Желающим похудеть стоит проверить их наличие в своем меню

Валентина Ивушкина – специалист по питанию и детоксу, поделилась полезной информацией для тех, кто хочет похудеть. А именно – какие продукты обладают жиросжигающими качествами. И это, по словам специалиста, не фрукты и ягоды.

Иллюстративное фото (pexels.com)

«Я люблю объяснять все на простых примерах. Когда у нас руки просто грязные, их вполне можно отмыть горячей водой. А вот когда они жирные, одной горячей воды недостаточно – нужны специальные средства. Так, если нам нужен легкий детокс (просто отмыть грязные руки), то его основой вполне может стать обычное питье горячей кипяченой воды (температура 40–55 градусов). Проверено: пищеварение улучшается, а со временем и все здоровье: очищаются ткани тела; улучшается обмен веществ; укрепляется иммунитет. Вода – основа этого процесса... Конечно, не просто пьем воду, а еще и питаемся правильно, а также едим только совместимые продукты.

А вот если нам нужно похудеть (не просто отмыть грязные руки, но отмыть жирные руки), здесь только горячей воды недостаточно – понадобятся специальные продукты-обезжириватели, которые буквально сжигают лишние килограммы», – рассуждает Валентина.



1. Мед. Обладая качеством легкости, помогает похудеть; а его жгучий вкус помогает сжигать жир (но при диабете не едим или едим совсем немного).

2. Черная соль Кала Намак. Если у вас еще нет такой, обязательно приобретите! Она очень полезна для активизации обмена веществ, сброса веса, от несварения (те, у кого недобор веса, тоже не бойтесь ее есть – она просто улучшит пищеварение).

3. Имбирь. Отличный обезжириватель! Трете на терке маленький кусочек, завариваете горячей водой на 15 минут. Или варите в течение 5–10 минут. С участием имбиря можно делать самые разнообразные полезные чаи.

4. Сушеный гранат. Его кислый вкус также отлично помогает сжигать жиры. Очищаем гранат (для этого берем кислые маленькие плоды, большие сладкие турецкие не подходят), зерна хорошенько высушиваем (любыми способами), затем измельчаем и употребляем 1/2–1/3 часть чайной ложки за полчаса до завтрака. Сырые гранаты тоже можно есть, но именно сушеный гранат дает более теплое и мягкое воздействие при похудении.

5. Перец длинный. Довольно редкая специя, которую не так легко найти, но очень полезная. Хороша тем, что от нее точно не будет гореть в желудке. При этом он отлично убирает лишнюю слизь и жирность. Добавляйте в пищу или в стакан теплой воды.