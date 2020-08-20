Взять на заметку: 7 лучших продуктов для ежедневной поддержки печени и желчного пузыря

Печень – самый большой внутренний орган, на который возложена сотня функций. Две ключевых из них: детоксикационная, то есть способность оберегать от негативного действия токсинов и посторонних веществ из кровотока, расщепляя и выделяя их, а также метаболическая – именно печень отвечает за то, что усвоится из продуктов, которые мы едим. И поскольку печень работает круглосуточно, она заслуживает поддержки и заботы не только во время сезонных детоксов, но и каждый день, рассказывает Надя Андреева – специалист по питанию и нутрициолог.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

«Современный рацион, избыток токсинов в окружающей среде и хронический стресс оказывают регулярную нагрузку на печень, поэтому важно поддержать печень на ежедневной основе, добавив полезные продукты, которые помогают ежедневному детоксу и обновлению клеток печени», – советует она. Итак, берем на заметку такие продукты:

Зелень и листовые овощи: горечь в зелени активизирует вкусовые рецепторы, одновременно стимулируя выработку пищеварительных ферментов и выделение желчи, что в свою очередь способствует здоровому пищеварению. Чем лучше переваривается ваша еда, тем больше питательных веществ ваш организм сможет впитать из съеденной пищи. Если ваш организм не может усвоить никаких питательных веществ, то что бы вы ни ели, это не принесет вам никакой пользы.



Как использовать: щедро посыпать супы, салаты, вторые блюда. Делать песто не только из базилика, но из любых любимых растений. В сезон есть почти без ограничений, если нет индивидуальной реакции организма.

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Свекла: суперфуд для печени номер один. Она содержит вещество бетаин, которое как раз окрашивает свеклу в такой интенсивный цвет. Бетаин обладает противовоспалительными и гепатопротекторными свойствами, поддерживает детоксикацию печени в фазе II и оказывает влияние на выработку собственного глутатиона, который называют королем антиоксидантов.



Как использовать: добавьте четверть печеной или отварной свеклы к вашему рациону, в течение 2-3 недель.

Корень одуванчика: смолы и пектин, которые содержатся в корне одуванчика, обладают желчегонными свойствами. Во многих традиционных медицинах корень одуванчика веками использовался как лекарство при желтухе и холецистите.

Как использовать: заварите чай, как показано в инструкции. Пейте по 50 мл через 20 мин после приема пищи в течение 2-3 недель.

Куркума: содержит куркумин, который защищает гепатоциты (клетки печени) от окислительного стресса, связанного с избытком токсинов. Это особенно важно для людей, которые принимают сильнодействующие препараты от диабета и других заболеваний, которые могут повредить их печень при длительном применении.

Как использовать: в небольших количествах добавлять при приготовлении блюд. В чистом виде принимать курсами и желательно – после консультации со специалистом.

Лимон: содержит нарингин, противовоспалительное соединение, уменьшающее повреждение клеток печени. Лимонен, который содержится в кожуре лимона, активирует ферменты детоксикации печени, ответственные за вывод токсинов. Также молекулы d-лимонена буквально растворяют жировые отложения.

Как использовать: добавлять сок лимона в теплую воду, смузи, сбрызгивать гарниры, цедру используйте для десертов и как позволит фантазия.

Чеснок: природный эфир аллицин стимулирует стенки желчного пузыря и усиливает отток желчи. Сернистые компоненты чеснока помогают детоксикаци печени и принимают участие в снижении уровня гомоцистеина.

Как использовать: добавлять при приготовлении овощных и мясных блюд.

Морковь: бета-каротин и антиоксиданты, содержащиеся в моркови, могут уменьшать повреждение клеток печени. Было обнаружено, что сырая морковь способствует выведению «плохого» эстрогена из организма.

Как использовать: делать десерты, добавлять в салаты и рагу.