Всему голова: диетолог раскрыла секреты выбора хлеба для здоровья и стройности

Выбор хлеба для здоровья и стройности – одна из ключевых задач худеющих. Ведь полностью отказаться от хлебо-булочных изделий способны далеко не все, да это и не нужно – главное помнить о количестве и качестве продукта! Диетолог Лора Филиппова научила в Instargam выбирать идеальный хлеб для худеющих.

Самое главное при выборе хлеба - читать состав. В составе смотрим на муку, из которой приготовлен хлеб. Полезная мука та, которая содержит клетчатку (не полностью от нее очищена). Это цельнозерновая, пшеничная первого и второго сорта, мука из пророщенных зерен пшеницы. Пшеничная мука высшего сорта не содержит клетчатки совсем, это простой углевод, который очень быстро усваивается. Хлеб из гречневой и ржаной муки также более полезен, чем из муки в/с.

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Второе - плотность и текстура. Качественный хлеб должен быть довольно плотным. Невесомые хлебобулочные изделия, типа воздушных багетов или чиабатты - не самые полезные варианты хлеба на каждый день.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Состав качественного хлеба должен быть понятным и простым! Если он слишком длинный и половину слов вы не понимаете, этот хлеб вам не нужен.

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Дополнительно обращайте внимание на содержание сахара и соли. Чем они дальше в перечне ингредиентов или вообще отсутствуют, тем лучше.

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Отдельная тема - дрожжи. И дрожжи, и закваска нужны для поднятия теста. Но при выпекании дрожжи разрушаются! Поэтому больше обращайте внимание на муку, из которой выпечен хлеб!



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Веганский хлеб: в нем много семян, пророщенные зерна, он плотный и тяжелый. Нутритивно очень наполнен полезными макро и микро элементами. Но! Он высококалориен из-за семян (все семена - жиры). Не злоупотребляйте количеством!

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