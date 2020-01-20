Вред или польза: диетолог развеяла мифы о молоке с длительным сроком хранения

О том обязательны ли молочные продукты в рационе взрослого человека специалисты по питанию спорят и по сей день. Но потребителей интересует еще один важный вопрос: какое молоко выбрать и что стоит за термической обработкой этого продукта? Чаще всего люди ищут на этикетке минимальный срок годности, ведь разве может быть натуральным молоко со сроком 6 месяцев? Или может? На эти вопросы ответила диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее поделилась правилами выбора и употребления морепродуктов. На странице в Instagram она развеяла главные мифы о молоке с длительным сроком годности.

От чего зависит срок годности молочных продуктов?

вид термической обработки

качество сырого молока

дополнительные процессы очищения (микрофильтрация)

условия розлива (асептический)

технология упаковки

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как видно, факторов много, но основной – вид термической обработки. Какой он может быть?

Пастеризация. При температуре около 75 градусов - 30 мин и 100 градусов - 15 сек. Такой вид обработки уничтожает большинство патогенных бактерий (листериоз, брюшной тиф, туберкулез, дифтерия, бруцеллез), сохраняя при этом витамины. Срок хранения такого молока при 4 ±2 градусах – до 7 суток.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ульрапастеризация. При температуре около 135 градусов 2-5 сек. Такая обработка уничтожает практически все виды бактерий, сохраняя при этом питательную ценность, органолептические свойства, количество кальция, молочнокислые бактерии, но снижается количество фолиевой кислоты, витамина С, витамина В12 и В2. Такое молоко не скисает, а становится горьким по истечению срока годности за счёт распада белков. Срок хранения такого молока в закрытом виде при 2-25 градусах – до 3-6 месяцев (и это норма!) за счёт отработки, асептического оборудования и упаковки.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Стерилизация. Практически тоже самое, что и ультрапастеризация. В мировой практике даже эти термины не различают, молоко это маркируется UHT-milk. При температуре выше 100 градусов 30 мин. Такой вид обработки уничтожает все микроорганизмы, в том числе и молочнокислые бактерии; витамины, минералы. Срок хранения такого молока в закрытом виде – около 6 мес.

Учитывая соотношение пользы и безопасности, рекомендовано ульрапастеризованное или UHT молоко. Его можно и беременным и детям. Пастеризованное молоко для данных категорий населения может быть недостаточно безопасно. Молоко "из-под коровы" и вовсе может быть опасно из-за отсутствия любой обработки.

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