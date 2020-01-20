Вред или польза: диетолог развеяла мифы о молоке с длительным сроком хранения

Эксперт рассказала о тонкостях обработки молока длительного хранения
О том обязательны ли молочные продукты в рационе взрослого человека специалисты по питанию спорят и по сей день. Но потребителей интересует еще один важный вопрос: какое молоко выбрать и что стоит за термической обработкой этого продукта? Чаще всего люди ищут на этикетке минимальный срок годности, ведь разве может быть натуральным молоко со сроком 6 месяцев? Или может? На эти вопросы ответила диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее поделилась правилами выбора и употребления морепродуктов. На странице в Instagram она развеяла главные мифы о молоке с длительным сроком годности.
От чего зависит срок годности молочных продуктов?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Как видно, факторов много, но основной – вид термической обработки. Какой он может быть?
Пастеризация. При температуре около 75 градусов - 30 мин и 100 градусов - 15 сек. Такой вид обработки уничтожает большинство патогенных бактерий (листериоз, брюшной тиф, туберкулез, дифтерия, бруцеллез), сохраняя при этом витамины. Срок хранения такого молока при 4 ±2 градусах – до 7 суток.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Ульрапастеризация. При температуре около 135 градусов 2-5 сек. Такая обработка уничтожает практически все виды бактерий, сохраняя при этом питательную ценность, органолептические свойства, количество кальция, молочнокислые бактерии, но снижается количество фолиевой кислоты, витамина С, витамина В12 и В2. Такое молоко не скисает, а становится горьким по истечению срока годности за счёт распада белков. Срок хранения такого молока в закрытом виде при 2-25 градусах – до 3-6 месяцев (и это норма!) за счёт отработки, асептического оборудования и упаковки.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Стерилизация. Практически тоже самое, что и ультрапастеризация. В мировой практике даже эти термины не различают, молоко это маркируется UHT-milk. При температуре выше 100 градусов 30 мин. Такой вид обработки уничтожает все микроорганизмы, в том числе и молочнокислые бактерии; витамины, минералы. Срок хранения такого молока в закрытом виде – около 6 мес.
Учитывая соотношение пользы и безопасности, рекомендовано ульрапастеризованное или UHT молоко. Его можно и беременным и детям. Пастеризованное молоко для данных категорий населения может быть недостаточно безопасно. Молоко "из-под коровы" и вовсе может быть опасно из-за отсутствия любой обработки.
Напомним, что нутрициолог Елена Кален опубликовал список продуктов, которые не стоит употреблять женщинам.