ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вред или польза? Диетолог рассказала, стоит ли исключать молочные продукты

Автор: Марина Настевич

Эксперт поделилась правилами правильного употребления молочки

Молоко — еда не для взрослых. Частично это утверждение можно считать правдой, но на самом деле не все так грустно.

Даже если вы уже вышли из грудного возраста, молочка может присутствовать в вашем рационе, если нет противопоказаний, считает врач-диетолог Наталия Самойленко.

Среди противопоказаний - непереносимость (подтвержденная результатами лабораторных исследований) и нарушения углеводного обмена (инсулинорезистентность, сахарный диабет 2 типа), исключение — пармезан.

Из молочных продуктов мы можем смело употреблять:

  • кефир, йогурт без сладких наполнителей, ряженка, айран
  • творог нормальной жирности
  • молодые сыры (фета, моцарелла, адыгейский, сулугуни, брынза)
  • козий сыр
  • выдержанные сыры, пармезан

⠀Иллюстративное фото (pexels.com)

Не рекомендую: плавленный сыр, камамбер и бри, йогурты со сладким наполнителем, сладкие сырки, обезжиренные молочные продукты.


3 правила употребления молочных продуктов:

1. 1 день — один молочный продукт. Если на завтрак был творог, то в течение дня кисломолочные продукты мы не повторяем.

2. Не совмещаем молочные продукты со сладким. Молочка — и так продукт с очень высоким инсулиновым индексом. Добавляя к ним еще и варенье, мед, фрукты, мы превращаем блюдо в инсулиновую бомбу.

3. Из-за высокого инсулинового индекса молочные продукты лучше употреблять до 15:00.

Обращаем внимание на размер порции:

Дневная порция для творога — 100 г,
кисломолочный напиток — 200-300 г,
твердые сыры — 30-50 г.

Самые читаемые новости

Иллюстративное фото (pexels.com)

Не бойтесь молочных продуктов, но употребляйте их правильно!

Напомним, диетолог Тиана Фиалкова рассказала об особенностях приема пищевых добавок и витаминов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины здоровое питаниедиетолог