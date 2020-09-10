Возьми с собой: диетолог научила готовить сбалансированные перекусы на каждый день

Для многих проблема: как собрать здоровый перекус для ребенка в школу и еще про себя не забыть. А ведь полноценный прием пищи на вынос легко приготовить дома заранее. Диетолог Альбина Комиссарова предложила на странице в Instagram готовые варианты конструкторов, по которым вы легко и просто сможете создать сбалансированный, полезный и вкусный прием пищи с собой.

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Эксперт назвала топ- 3 составляющие перекуса:

овощи (фрукты, ягоды)

белковые

углеводные продукты.

При этом вы можете, как просто сложить их в контейнер, так и собрать из них сендвич, питу, омлет и так далее.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Овощи(фрукты, ягоды). Мойте их непосредственно перед тем, как складывать в контейнер, так они дольше будут храниться. Выбирайте плотные фрукты-овощи и режьте так, чтобы было удобно есть. Подойдет груша, слива, банан, ломтики яблока, голубика, клубника без хвостиков, огурец кружочками, половинки или полоски перца, беби-морковь, горошек в стручках, а также сушеные фрукты.

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Белковые продукты. Помните, что большинство белковых продуктов требует хранения в холодильнике. Поэтому кладите их в готовом виде. Берите кисломолочные продукты, если перекус будет съеден довольно скоро или есть под рукой холодильник. Это может быть: любой сыр, тофу, йогурт, ветчина хорошего качества, отварные яйца, хумус, консервированный тунец, запеченная и нарезанная куриная грудка.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Углеводные продукты. Здесь с хранением все просто. Углеводы дадут сытость и могут стать основой всего перекуса. Хорошо подойдет хлеб, крекеры, несладкий попкорн, пита, лаваш и лепешки, зерновые батончики, мюсли или гранола, хлебцы и печенье (лучше домашнее).

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Размер порции можно варьировать под себя, перекусы, например, в школе, могут быть плотными. А взрослому человеку между основными приемами пищи можно обойтись фруктом и йогуртом. И не забывайте, что есть еще и мужчины.

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