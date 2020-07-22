Вкусный и полезный завтрак: рекомендации и примеры от нутрициолога

Утром мы закладываем основу, на которой пройдет наш день: с какими мыслями просыпаемся, какими словами приветствуем близких, чем питаем свой организм. Поэтому также важно и то, чем мы завтракаем. Нутрициолог Светлана Никитчук на своей странице в Instagram рассказала, каким должен быть вкусный и полезный завтрак и привела несколько отличных вариантов.

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Эксперт рекомендует включать в завтрак Белки, Углеводы и Жиры, потому что такой завтрак:

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Имеет средний гликемический индекс за счет смешивания разных продуктов,

Дает стройматериалы организму на обновление клеток,

Сытный, заряжает энергией на первую половину дня.

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Варианты завтрака:

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1. Яичница, хлеб и сыр.

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Яйцо содержит комплекс полезных аминокислот, витамины A, B1, B2, B6, B1-B12, E, D и богатый комплекс микро- и макроэлементов: натрий, калий, кальций, магний, марганец, селен, хлор, йод, цинк, сера, фосфор, железо. Хорошо пожарить яичницу на кокосовом масле. Хлеб можно выбрать бездрожжевой, сейчас он все более доступен в магазинах. Или заменить на полезные хлебцы.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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2. Каша с ягодами и фруктами с ложкой творога

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Овсяную кашу можно приготовить на безлактозном молоке. Добавить свежих ягод, сухофруктов, орешков. Так будет вкусно и без сахара.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Творог, орехи, фрукты.

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Усвояемость творога намного выше чем у молока. А по пользе творог находится в первых рядах среди кисломолочных продуктов. По составу минералов, витаминов, жиров это весьма сбалансированный продукт. Витамины А, С, В, кальция, фосфора и белка участвуют в укреплении и восстановлении костей скелета, хрящей, зубов.

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Чередуйте блюда, вносите разнообразие и творчество в приготовление завтрака!

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