Вкусно и разнообразно: диетолог рассказала, что такое боул и чем он удобен

Боулы стали частыми гостями ресторанных меню и заняли лидирующие позиции среди предпочтений приверженцев правильного питания. Но что это такое, и чем вызван такой ажиотаж? Боул - это глубокая тарелка, в которую слоями уложено все, что необходимо получить человеку за один прием пищи: сбалансировано, вкусно и разнообразно. А главное, небольшое количество "начинки" боула удовлетворяет полностью потребности организма и позволяет не переедать. О том, как правильно "собрать" боул и что туда положить рассказала в Instagram диетолог-нурициолог Лора Филиппова.

Эксперт отмечает, что понятие "боул" пришло с Востока. По легенде Будда принимал пищу из небольшой глубокой миски, а еду ему в миску подавали простые прохожие.

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"Современный ланч-боул как будто знал, что раздельное питание ни к чему и призван доказывать пользу смешанных приемов пищи", - уверяет диетолог.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что объединяем:

злаки;

овощи - и свежие, и термически обработанные, и ферментированные - любые;

зелень. Нет, это не равно овощи;

белок. Мясо, птица, рыба, яйца, бобовые, сыр;

из жиров обычно добавляют орехи и семена, авокадо, растительное масло в заправку.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

И еще вариант ягодного боула:

опять же – злаки;

фрукты, ягоды;

орехи/семена;

может быть и творог.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀



В общем - суть в многообразии компонентов. И порция при этом 250-300 грамм.

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