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Вкусно и разнообразно: диетолог рассказала, что такое боул и чем он удобен

Lite » Еда 24.06.2019 - 08:54
Вкусно и разнообразно: диетолог рассказала, что такое боул и чем он удобен
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт познакомила с тонкостями формирования боулов

Боулы стали частыми гостями ресторанных меню и заняли лидирующие позиции среди предпочтений приверженцев правильного питания. Но что это такое, и чем вызван такой ажиотаж? Боул - это глубокая тарелка, в которую слоями уложено все, что необходимо получить человеку за один прием пищи: сбалансировано, вкусно и разнообразно. А главное, небольшое количество "начинки" боула удовлетворяет полностью потребности организма и позволяет не переедать. О том, как правильно "собрать" боул и что туда положить рассказала в Instagram диетолог-нурициолог Лора Филиппова.

Эксперт отмечает, что понятие "боул" пришло с Востока. По легенде Будда принимал пищу из небольшой глубокой миски, а еду ему в миску подавали простые прохожие.

"Современный ланч-боул как будто знал, что раздельное питание ни к чему и призван доказывать пользу смешанных приемов пищи", - уверяет диетолог.

Вкусно и разнообразно: диетолог рассказала, что такое боул и чем он удобен

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что объединяем:

  • злаки;
  • овощи - и свежие, и термически обработанные, и ферментированные - любые;
  •  зелень.  Нет, это не равно овощи;
  • белок. Мясо, птица, рыба, яйца, бобовые, сыр;
  • из жиров обычно добавляют орехи и семена, авокадо, растительное масло в заправку.

Вкусно и разнообразно: диетолог рассказала, что такое боул и чем он удобен

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

И еще вариант ягодного боула:

  • опять же – злаки;
  • фрукты, ягоды;
  • орехи/семена;
  •  может быть и творог.

Вкусно и разнообразно: диетолог рассказала, что такое боул и чем он удобен

Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀


В общем - суть в многообразии компонентов. И порция при этом 250-300 грамм.

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