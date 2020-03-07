Вкусно и полезно: топ-7 принципов питания в пост от диетолога

Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

Эксперт рассказала, как не навредить здоровью и фигуре во время поста

В понедельник, 2 марта начался Великий пост. Верующие христиане в это время работают над своим внутренним миром, а также отказываются от продуктов животного происхождения – мяса, молочных продуктов и яиц. Поститься или нет - это выбор каждого. И понятие это гораздо сложнее чем просто отказ от некоторых продуктов. Но тем не менее, многие решают начать именно с питания. Популярный диетолог Инна, которая ранее рассказала, чем опасно быстрое похудение, на своей странице в Instagram inna_foodfit перечислила основные принципы питания в пост.

Эти советы помогут вам сделать постное питание полезным, не навредить здоровью не поправиться от большого количества углеводов.

1. Неважно, как вы решили питаться, но норму калорий и бжу - никто не отменял. И если вы будете перебирать - вес будет расти. Поэтому первым делом рассчитайте, сколько вам надо калорий и норму бжу и несколько дней хотя бы следите за этим.

⠀

2. Выбирайте сложные углеводы (цельные крупы, овощи, макароны твердых сортов, цельнозерновой хлеб) и старайтесь не налегать на выпечку, пусть даже постную.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀⠀

3. При выборе источников белка учитывайте, что лидеры по содержанию растительных белков - это бобовые (нут, чечевица, фасоль, горох) и соевые продукты, сыр тофу. Но растительный белок гораздо хуже усваивается. И нужно его больше, чем ваша норма.

⠀

4. Старайтесь включать в рацион каждый день: орехи, растительные масла, авокадо, кокосовое молоко (если любите). Количество жиров можно чуть увеличить.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀⠀

5. Фрукты так же как и при обычном снижении веса ограничиваем. 250-300г достаточно.

⠀

6. Ужин старайтесь сделать не очень объемный и так же сместить акцент на минимум углеводов. Например сыр тофу + салат - идеальный вариант.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀⠀

7. Делайте свое питание разнообразным. Сейчас столько рецептов, что найти можно всегда. Чередуйте различные крупы, разные виды орехов и масел, всевозможные овощи, грибы. Так вы увеличите шансы на то, чтот получите все необходимые вещества.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀⠀

Ну и конечно все это работает если вы убедились сначала, что здоровы и нет никаких дефицитов.

Ранее диетолог Лора Филиппова перечислила топ-5 сладостей, которые можно даже худеющим.