Вкусно и полезно: топ-6 нюансов выбора еды на ужин от диетолога

Ужин - это последний приём пищи, поэтому многие худеющие задаются вопросом, что же лучше съесть без вреда для фигуры. Диетолог Ольга Усенко на своей странице в Instagram обратила внимание на несколько важных нюансов, которые помогут вам правильно определиться с выбором еды для вечерней трапезы.

Правила правильного ужина:

1. Не знаешь, какой должен быть ужин, - БЕРИ ВСЕГДА ОВОЩИ + БЕЛОК:

салаты + рыба

салаты + мясо/птица

овощные варианты по типу рагу без картофеля + мясо/птица

овощи + морепродукты

Главное, не брать - гарниры, сладости, хлеб, лаваш, хлебцы.

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Порция на ужин не должна быть больше 300-400 грамм.

Даже если ты поел правильно, НО МНОГО, отечность утром обеспечена.

3. Если вокруг тебя нет ничего белкового, или ты вечером не хочешь есть белковую пищу, тогда заменяй ГАРНИРОМ, но не более 130 гр (в готовом виде) и обязательно с овощами.

Но этот вариант подходит больше не на похудении.

4. Если вечером хочется сладкого, то пробуй увеличивать порцию ужина или съешь на десерт 100 гр ягод.

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. НЕТ АППЕТИТА НА УЖИН - не запихивайся. Не хочется - не ешь.

6. УЖИН мы должны съесть до 19:00, а на активном похудении можно и до 18:00.

Но более важен момент с разрывом между ужином и завтраком. Завтрак должен быть не ранее чем через 12 часов после ужина.

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Следите за порцией, следите за наполнением, не подъедайте сладкое вечером - и будет супер эффект.

Напомним, что ранее мы рассказывали, помогает ли похудеть интервальное голодание.