ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Вкусно и полезно: топ-6 нюансов выбора еды на ужин от диетолога

Пятница 24 июля 2020 12:33
Вкусно и полезно: топ-6 нюансов выбора еды на ужин от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Эксперт рассказала, чему лучше отдать предпочтение вечером

Ужин - это последний приём пищи, поэтому многие худеющие задаются вопросом, что же лучше съесть без вреда для фигуры. Диетолог Ольга Усенко на своей странице в Instagram обратила внимание на несколько важных нюансов, которые помогут вам правильно определиться с выбором еды для вечерней трапезы.

Правила правильного ужина:

1. Не знаешь, какой должен быть ужин, - БЕРИ ВСЕГДА ОВОЩИ + БЕЛОК:

  • салаты + рыба
  • салаты + мясо/птица
  • овощные варианты по типу рагу без картофеля + мясо/птица
  • овощи + морепродукты

Главное, не брать - гарниры, сладости, хлеб, лаваш, хлебцы.

Вкусно и полезно: топ-6 нюансов выбора еды на ужин от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Порция на ужин не должна быть больше 300-400 грамм.

Даже если ты поел правильно, НО МНОГО, отечность утром обеспечена.

3. Если вокруг тебя нет ничего белкового, или ты вечером не хочешь есть белковую пищу, тогда заменяй ГАРНИРОМ, но не более 130 гр (в готовом виде) и обязательно с овощами.

Но этот вариант подходит больше не на похудении.

4. Если вечером хочется сладкого, то пробуй увеличивать порцию ужина или съешь на десерт 100 гр ягод.

Вкусно и полезно: топ-6 нюансов выбора еды на ужин от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. НЕТ АППЕТИТА НА УЖИН - не запихивайся. Не хочется - не ешь.

6. УЖИН мы должны съесть до 19:00, а на активном похудении можно и до 18:00.
Но более важен момент с разрывом между ужином и завтраком. Завтрак должен быть не ранее чем через 12 часов после ужина.

Следите за порцией, следите за наполнением, не подъедайте сладкое вечером - и будет супер эффект.

Напомним, что ранее мы рассказывали, помогает ли похудеть интервальное голодание.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины здоровое питаниепохудениедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь