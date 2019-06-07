Как вкусно и полезно приготовить овощи-гриль: советы от диетолога

Лето – урожайная пора, ведь на столе в изобилии появляются фрукты и овощи, а сезон пикников на природе предполагает их приготовление на гриле и дружеские посиделки на свежем воздухе, когда хороший аппетит сопровождается не менее замечательной компанией. Професионалный диетолог Светлана Фус в Instagram дала рекомендации, как правильно и вкусно готовить овощи-гриль, чтобы они принесли пользу и гастрономическое удовольствие.

Блюда, приготовленные на гриле, нравятся многим. Чаще всего этот процесс, почему-то, ассоциируют с мясом, но есть много продуктов, которые можно готовить таким способом.



В первую очередь - это овощи. Особенно, если вы хотите разнообразить их потребление и ищете альтернативу обычному приготовлению.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Овощи будут вкуснее, если их предварительно замариновать с травами в оливковом масле, натереть чесноком и специями.

Овощные предложения для гриля большие:

перец;

спаржа;

грибы;

баклажаны;

белокочанная капуста;

лук;

помидоры.

Если вы хотите подавать свеклу или картофель в больших кусках, то заранее отварите их, чтобы не тратить много времени для их приготовления на гриле. Корень сельдерея, петрушки, морковь - все корнеплоды просто созданы для гриля.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сделайте свой собственный соус из известных вам натуральных ингредиентов - маслин, трав, чеснока, бальзамического уксуса, меда, лимонного сока. С ним приготовленные овощи будут гораздо вкуснее.

На гриле также можно сделать вкусный десерт - бананы или яблоки. Такие блюда станут не только изюминкой стола, но и наверняка впечатлят собравшихся.

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