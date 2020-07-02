Невкусно и дорого: диетолог развенчала главные мифы о правильном питании и углеводах

Правильное питание овеяно мифами, которые, чаще всего на практике являются всего лишь отговорками тех, кто попросту не желает пересмотреть свой образ жизни и стиль питания. Главное заблуждение о том, что здоровое меню – это дорого, сложно и не вкусно развеяла диетолог Лора Филиппова.

Эксперт развенчала два основных мифа. Один – о высокой стоимости полезных и диетических продуктов, а второй – о количестве углеводов в меню худеющих.

Миф. Правильное питание — это невкусно, дорого и сложно!

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Правильное питание - это простые, доступные, сезонные продукты в основе. Обычно в сравнении с корзиной с полуфабрикатами, кучей кондитерки и разными вкусняшками выходит на порядок дешевле, посчитайте! Те, кто сравнивает, очень удивляются. Правильное питание - это не питание модными "суперфудами".

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не вкусно может быть вначале пути. Причина проста - избыток сахара, соли, жиры, усилителей вкуса сильно забивают наши вкусовые рецепторы. И мы не чувствуем вкус натуральных продуктов.

Хорошая новость! Наши вкусовые рецепторы способны очищаться. Уберите избыток сахара и соли, откажитесь от полуфабрикатов, от приправ с усилителями вкуса и через некоторое время вы ощутите вкус простого огурца и запеченного филе птицы.

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Правильное питание не предполагает сложных блюд и сложных рецептов! Просто сварите кашу, сделайте салат, запеките рыбу или мясо. Все! Не придумывайте отговорок "почему нет", ищите возможности "как сделать так, чтобы получилось"! И вы получите бонус в виде большего количества энергии, стройности и хорошего самочувствия!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Миф. Углеводы при похудении стоит сократить или исключить из рациона.

Углеводы действительно стоит сократить при похудении, но речь о простых углеводах! О конфетах и печенье, о выпечке и тортах, белом сдобном хлебе и т.д.

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Каши же - сложные углеводы, богатые клетчаткой и витаминами, очень нужны при снижении веса. Они часть здорового сбалансированного питания.

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Достаточное количество каш в рационе - снижает тягу к сладкому, помогает правильно худеть со снижением именно % жировой ткани.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова раскрыла тонкостях сочетаемости продуктов питания.