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Если вес стоит на месте: диетолог назвала продукты-помощники

Новости » Еда   

Эксперт рассказала, что делать худеющим, если вес стал

Один из самых сложных этапов в процессе похудения происходит тогда, когда цифра на всех застыла и не предательски не хочет двигаться в сторону уменьшения. Справиться с этой задачей поможет корректировка рациона, уверяет со страницы в Instagram диетолог Ольга Усенко, которая недавно рассказала, как преодолеть тягу к сладкому после еды.

Когда вес уходит плавно и постепенно на привычном питании, то менять рацион не имеет смысла. Но как только вес останавливает на одном показателе, нужно подключать новые инструменты. Одним из них является выбор фруктов с гликемическим индексом ниже 60, а также крупы.

Когда вес встал на недельку-две, переходим в строгий режим и налегаем на фрукты и каши.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Какие фрукты выбрать:

  • Яблоки;
  • Абрикос;
  • Цитрусовые;
  • Груши;
  • Персики;
  • Малина;
  • Клубника;
  • Вишня;
  • Черешня;
  • Смородина;
  • Крыжовник;
  • Сливы;
  • Инжир свежий;
  • Голубика;
  • Черника;
  • Киви;
  • Дыня (2 раза в неделю);
  • Виноград локальный (1 раз в неделю).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Каким крупам отдать предпочтение:

  • Гречка;
  • Киноа;
  • Рис нешлифованный;
  • Рис бурый;
  • Булгур крупный;
  • Перловка;
  • Овсянка цельнозерновая.

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обычно даже такого рода ограничения, если до этого вы к ним не прибегали, дадут новый толчок. Если же подобных корректировок оказалось недостаточно, можно убрать из меню продукты, содержащие глютен, и молочку.

Напомним, что диетолог Ольга Усенко рассказала о последствиях жестких диет и научила правильно худеть.

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