В них верят все: диетолог развеяла 7 мифов о диетах для похудения

Известный диетолог Елена Кален развеяла 7 главных мифов о питании для похудения. Она рассказала, что дробное питание не помогает снизить вес, а белок тоже может превращаться в жир. Об этом и многом другом она написала в своей публикации в Instagram.

"Все мы много времени проводим в соцсетях, откуда черпаем бОльшую часть информации. Сфера питания не исключение. Часто в соцсетях встречаются совершенно противоположные советы, которые противоречат друг другу. Важно помнить, что многие блогеры не имеют специального образования и не проводят научных исследований, а непроверенная информация о питании может не только не соответствовать действительности, а и нанести вред здоровью. Как же разобраться в таком обилии информации, что правда, а что нет? В первую очередь, довериться проверенным методикам и научно доказанным исследованиям", - написала диетолог.

Диетолог развеяла 7 мифов о диетах для похудения (фото: pixabay.com)

7 мифов о питании для похудения, популярные в социальных сетях:

Необходимо питаться часто и понемногу, чтобы ускорить метаболизм. В действительности, дробное порционное питание без чувства голода может привести к набору веса или в лучшем случае его стабильности. Учеными не найдено взаимосвязи между частотой приемов пищи и снижением веса. Снижение веса не зависит от потребления воды. Вода помогает ускорить обменные процессы, вывести токсины и шлаки. Когда мы переедаем, то часто путаем жажду и голод. Когда же мы начинаем питаться по голоду, отличаем голод и жажду, соответственно приемы лишних калорий сокращаются, вес снижается. Если есть белок, то жир не откладывается. Если есть белковую пищу в избытке, то она тоже превратится в жир. Данный миф образовался на фоне широко распространенной белковой диеты. Важно помнить, что любая диета временная и после отказа от нее вес снова возвращается. Безусловно, белковая пища полезна, она содержит незаменимые аминокислоты, которые являются строительным материалом для организма. Но от избыточного потребления белка в первую очередь страдают почки и печень. Чтобы похудеть важно снизить потребление быстрых углеводов. Быстрые углеводы так же важны для человека, как белок или жиры. Они дают быстрое восстановление сил, энергии. Чтобы снизить вес всегда важно, чтобы в рационе были все нутриенты, в том числе и быстрые углеводы. При этом любую пищу важно принимать только при наличии голода и до момента его утоления. Голодание и разгрузочные дни помогают снизить вес. Голодание – это стресс для организма. В первое время оно имеет эффект и лишний вес снижается, но как только человек прекращает голодание, организм начинает делать жировые запасы с двойной силой, на тот случай, если голодовка повториться. Разделение продуктов на хорошие и плохие. Особенно этот миф используют в индустрии снижения веса. Разделяя продукты на хорошие и плохие, большинство людей ограничивает свой рацион. Как правило, исключаются именно любимые и желанные продукты. Впоследствии, это ограничение ведет к неминуемому срыву и возврату лишнего веса. Важно не то какие продукты потребляет человек, а в каком количестве. Необходимо питаться до и после тренировки. Питаться до и после тренировки важно при наличии голода. Если голода нет, то этот прием пищи будет лишний и желанного снижения веса не будет.

Напомним, что ранее диетолог назвала пользу привычного продукта. Профессиональный диетолог Светлана Фус уверяет, что стручковая фасоль – это кладезь витаминов и минералов, а также прекрасный и вкусный гарнир, который можно есть весь год.

Также мы писали, что диетолог научила правильно готовить супы для здоровья и красивой фигуры. Эксперт озвучила важные нюансы, которые стоит учитывать во время приготовления супа, чтобы сделать блюдо не только вкусным, но и полезным.

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