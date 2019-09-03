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Не верьте рекламе: диетолог рассказала, что не стоит употреблять на завтрак

Lite » Еда 03.09.2019 - 08:32
Не верьте рекламе: диетолог рассказала, что не стоит употреблять на завтрак
Иллюстративное фото (pexels.com)

Многие продукты, которые считаются полезными, на самом деле вредят фигуре

Многие диетологи отмечают, что завтрак - очень важный прием пищи. И если вы хотите похудеть и следите за своим здоровьем, нужно обращать внимание на то, что именно вы употребляете в пищу по утрам. При этом, отмечает диетолог Светлана Конакова, не стоит слепо доверять рекламе, ведь многие продукты, которые подают как полезные, на самом деле таковыми не являются.

Она перечислила варианты завтрака, который точно не будет на пользу вашей фигуре и здоровью в целом.

Пакетированные соки.

В телевизоре вас убеждают, что утро должно начинаться со стакана сока, правда забывают уточнить, что из полезного в упаковке есть только название. Смесь концентрированного фруктового пюре, крахмала и сахара в количестве, превышающего суточную норму, - бомба с калориями.

Не верьте рекламе: диетолог рассказала, что не стоит употреблять на завтрак

Иллюстративное фото (pexels.com)

Каши быстрого приготовления - это пустые быстрые калории, да еще и приправленные сахаром.

Хлопья и мюсли.

Тот же сахар и крахмал, только в виде каких-нибудь шариков или синтетических субстанций с цукатами.

Не верьте рекламе: диетолог рассказала, что не стоит употреблять на завтрак

Иллюстративное фото (pexels.com)

Йогурты с наполнителем.

Состав такого продукта не самый полезный. Кроме закваски присутствуют красители, ароматизаторы, жиры и консерванты. Полезно? Вряд ли.

Творожные сырки в глазури.

Открою секрет - в основе производства сырков вовсе не творог, как вы могли бы подумать, а все тот же сахар, растительные жиры и ароматизаторы. Скорее - это десерт, который и вовсе стоит исключить вместе с тортами из рациона

Чипсы, шоколадные пасты, фастфуд, ну и конечно же любимый бутерброд с колбасой - чемпионы по бесполезности. Комментарии, как говорится, излишни.

Не верьте рекламе: диетолог рассказала, что не стоит употреблять на завтрак
Иллюстративное фото (pexels.com)

"Вывод: не верьте рекламе. К сожалению, полезность многих продуктов не сответствует действительности. И мы в итоге, съев на завтрак то, что является сомнительным, получаем проблемы с ЖКТ, поджелудочной железой и упадок сил", - подытожила эксперт.

Она призвала не лениться готовить для себя полезные блюда, которые дадут вашему организму не только чувство насыщения, но и позволят быть активными и здоровыми.

Напомним, диетолог Ольга Усенко поделилась действенными способами, как не заедать прием пищи сладким.

Также диетолог Катерина Кабашная рассказала, как избежать срывов и переедания в процессе похудения.

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