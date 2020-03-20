Что есть вечером худеющим: диетолог предложила полезные и легкие варианты

Многие желающие снизить вес часто сталкиваются с тем, что вечером хочется есть. Жесткий запрет часто заканчивается срывом. Поэтому лучше позволить себе небольшой ужин. Нутрициолог-диетолог Елена Кален, которая ранее назвала продукты, провоцирующие голод, на своей странице в Instagram дала несколько советов, которые сделают ваш ужин более полезным и легким.

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Основной совет — ужин не должен быть слишком плотным, иначе будет трудно уснуть и тяжело проснуться с утра. Желательно принимать пищу за 3-4 часа до сна.

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Чтобы не перебарщивать с объемом пищи, возьмите за правило кушать вечером только с маленькой тарелки. Это психологическая уловка, которая помогает съесть меньше.

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В качестве легкого перекуса эксперт рекомендует:

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Свежие и тушеные овощи. Легкий салат из сельдерея, томатов, огурцов и капусты поможет утолить голод и не навредит фигуре. Овощи перевариваются за 30-40 минут и не создают тяжести в желудке.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)

Молочные продукты. Кефир, нежирный творог и ряженка также быстро усваиваются, содержат белок и кальций и оказывают благотворное влияние на работу ЖКТ.

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Яйца. На случай “предночного” забега к холодильнику стоит отварить яйца заранее или приготовить омлет. Если их порезать смешать с сельдереем и другими овощами, получится вкусное и низкокалорийное блюдо.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

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Нежирную рыбу. Организм усваивает морепродукты быстрее, чем свинину или говядину. На переваривание рыбы в среднем уходит 45-60 минут.

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Курицу или индейку. Бывает, что для утоления голода стакана кефира бывает недостаточно. Особенно, когда весь день вы провели на ногах и телу требуются силы на восстановление. В таком случае можно сделать сэндвич из хлебцов, курицы или индейки. В мясе птицы содержится большое количество белка и витаминов. Его лучше запечь или приготовить на пару.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)

Нежирный сыр. Например, Адыгейский сыр, брынза или моцарелла. В сыре содержится казеин, который быстро утоляет голод, а также благотворно влияет на скорость метаболических процессов.

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