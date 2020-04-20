Как ужинать правильно: нутрициолог указала на важные нюансы

Можно ли поужинать так, чтобы было вкусно, сытно и разнообразно и при этом не калорийно? Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее развенчала популярные мифы о сахаре, заверила в своем Instagram, что это вполне возможно - если знать некоторые нюансы.

Эксперт рассказала, на что обратить внимание, чтобы ужинать правильно и не поправляться.

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Нельзя есть мало

На ужин приходится 25% калорийности рациона. При 1500 ккал в сутки, ужин равен 300-350 ккал. Поэтому стакан кефира с яблоком только раззадорят ваш аппетит.

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Простые гарниры

Вечером обмен веществ замедляется - готовится ко сну. Организму уже не требуется столько энергии, как утром. Поэтому все продукты, содержащие простые углеводы, лучше исключить вечером. Они быстро вызывают приступы голода, из-за подъема сахара в крови.

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Вечером исключаем: мягкие макароны, картофель, белый рис, обычный хлеб.

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Заменяем: на фасоль, гречку, чечевицу, нут, булгур, макароны ТСП. Обычный хлеб на хлеб из цельнозерновой муки.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Жареное

Жарка увеличивает калорийность, снижает усвояемость белка, который придает нам длительную сытость.

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Вечером исключаем: жареное мясо, жареные овощи, яйца, рыбу.

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Заменяем: на тушеные, запечённые в духовке, приготовленные в мультиварке, на гриле или в пакете для запекания или в фольге.

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Очень жирное

Если вы не считаете калории, то с жирами стоит быть осторожнее. 1 гр. жира дает сразу 9 ккал в отличие от белков или углеводов - всего 4 ккал.

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Исключаем: сосиски, колбасы, сыры, сало, свинину.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Заменяем: на 1ст. л растительного масла, нежирный сыр, яйца, мясо курицы, кролика, индейки.

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Сладкое и выпечка

О калорийности и вредности сахара, пшеничной муки в/с, думаю все отлично знаете. Однако, правильные десерты с использованием сахзамов отлично подойдут.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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