Усталость и переедание: диетолог дала подробную инструкцию худеющим

Эксперт пояснила, как не набрать лишнего в период цейтнота
Часто усталость на работе, командировки, переезды, перелеты или обычный завал способны не только выбить из привычного ритма, но и существенно повлиять на график питания. Что делать в форс-мажорных ситуациях и как поступить правильно тем, кто худеет, рассказала в Instagram диетолог Ольга Усенко, которая озвучила 5 бесплатных и легких способов сбросить лишние кило.
Сон меньше положенной нормы, весь день на ногах, ненормированный режим может вылиться в перекусы на ходу тем, что попадется под руку, пищевыми срывами, пропуском приема пищи и заеданием стресса. Организму катастрофически нужна энергия, поэтому так важно правильно организовать питание в "полевых условиях".
В дни сложных переездов и перелетов нужно помнить:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Когда организм устал, переедать - это нормальное состояние. Просто нужно понимать, что вы будете переедать. Плохо не само переедание в разовом варианте, плохо злоупотреблять продуктами, которые усугубят и без того неважное самочувствие.
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Какие продукты не нужно употреблять в момент усталости:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
А вот все правильные продукты, несмотря ни на что, мы можем есть. Но через денек придется все равно восстанавливать режим.
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