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Усталость и переедание: диетолог дала подробную инструкцию худеющим

Lite » Еда 20.10.2019 - 08:37
Усталость и переедание: диетолог дала подробную инструкцию худеющим
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, как не набрать лишнего в период цейтнота

Часто усталость на работе, командировки, переезды, перелеты или обычный завал способны не только выбить из привычного ритма, но и существенно повлиять на график питания. Что делать в форс-мажорных ситуациях и как поступить правильно тем, кто худеет, рассказала в Instagram диетолог Ольга Усенко, которая озвучила 5 бесплатных и легких способов сбросить лишние кило.

Сон меньше положенной нормы, весь день на ногах, ненормированный режим может вылиться в перекусы на ходу тем, что попадется под руку, пищевыми срывами, пропуском приема пищи и заеданием стресса. Организму катастрофически нужна энергия, поэтому так важно правильно организовать питание в "полевых условиях".

В дни сложных переездов и перелетов нужно помнить:

  • пьем много воды
  • все равно будет отечность и задержка воды в организме, как реакция на внешние раздражители

Усталость и переедание: диетолог дала подробную инструкцию худеющим

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • дайте себе 2-3 дня на восстановление
  • выспитесь
  • в режим вернетесь в течение 48 часов
  • не взвешиваемся

Когда организм устал, переедать - это нормальное состояние. Просто нужно понимать, что вы будете переедать. Плохо не само переедание в разовом варианте, плохо злоупотреблять продуктами, которые усугубят и без того неважное самочувствие.

Усталость и переедание: диетолог дала подробную инструкцию худеющим

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Какие продукты не нужно употреблять в момент усталости:

  • печенье, конфеты
  • колбасы и сосиски
  • шоколад неправильный
  • пиццу, бургеры и фаст фуд

Усталость и переедание: диетолог дала подробную инструкцию худеющим

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • соусы непонятно из чего
  • десерты с сахаром и торты
  • никаких полуфабрикатов и блинчиков
  • теста избегаем

А вот все правильные продукты, несмотря ни на что, мы можем есть. Но через денек придется все равно восстанавливать режим.

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