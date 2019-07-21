Что употреблять в жару: диетолог составила перечень продуктов

Когда на улице жарко, а столбик термометра безудержно ползет вверх, в нашем организме происходят изменения, связанные с процессами терморегуляции. В такой период хочется пить больше жидкости, чтобы помочь организму «охладиться», а на столе появляются продукты, помогающие утолить жажду. Каким из них отдать предпочтение? На этот вопрос на странице в Instagram ответила профессиональный диетолог Светлана Фус.

Идеальной пищей в жару будут арбузы и дыни, они утоляют жажду лучше, чем любые "диетические" напитки с подсластителями. К тому же, эти продукты на 90-95% состоят из воды, поэтому помогают поддерживать водный баланс в организме.

Ощутимый охлаждающий эффект оказывают и все листовые овощи. Особенно полезны в жару темно-зеленые, салаты с легкой горчинкой, а также петрушка и мангольд. Не стоит забывать, что овощи и фрукты - отличный источник калия, который помогает регулировать потерю жидкости организмом из-за усиленного потоотделения, что особо актуально в теплое время года.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Лучше употреблять в пищу целые фрукты, а не делать из них фреши и соки. Если хочется их выпить, то отдайте предпочтение смузи, сохранив клетчатку, витамины и минералы, которые со жмыхом уходят.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт подчеркнула, что большинство сырых овощей также содержит высокий процент воды, поэтому их необходимо есть во избежание обезвоживания. Летом обязательно включите в меню листовой салат, огурцы, сельдерей, помидоры.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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