Улучшит состояние кожи и зрение: диетолог назвала ценный привычный продукт и научила его вкусно готовить

Эксперт рассказала о пользе доступной каждому моркви
У нас под носом в доступности просто зарыт витаминный бриллиант – это всем хорошо знакомая и привычная морковь, которую мы часто недооцениваем. А зря! Почему стоит включить этот овощ в рацион и как разнообразить блюда с ним рассказала диетолог Ева Шишова.
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И переоценить ее реально сложно, потому что достоинств этот овощ имеет множество:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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Регулярное употребление моркови несомненно поддерживает здоровье:
Как вкусно приготовить морковь:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Блюд из моркови можно также приготовить множество:
Напомним, что ранее диетолог Наталья Самойленко рассказала об особенностях питания женщин после 45 лет.