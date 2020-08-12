Улучшают иммунитет и обмен веществ: диетолог раскрыла всю правду о грибах

Лето и осень считаются периодом сбора грибов – их можно увидеть на рынках в магазинах или отправиться самому собирать собственный "улов". Диетолог Ева Шишова рассказала о полезных свойствах разных грибов и предостерегла от нежелательных последствий их употребления.

Грибы имеют сбалансированный̆ для человека состав: белки, жиры, углеводы и витамины, а так же целых 18 полезных аминокислот.

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Белые грибы полезны для сердца, обмена веществ, улучшения иммунитета, выработки гормонов, а так же пигмента меланина в коже. В них содержатся микроэлементы (K, Cu, S, P, Mn), которые насыщают организм и способствуют его благоприятной работе.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Боровики содержат алкалоид герценин. Он дает лечебный эффект при стенокардии, туберкулезе, снижении общего тонуса.

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Дождевик в народной медицине применяют, как кровоостанавливающее средство и при лечении почек.

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В шампиньонах обнаружены антибиотики с широким спектром действия.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Лисички являются природным антибиотиком благодаря содержанию в них огромных доз витамина А и B, селена и цинка. Так же лисички очень полезны при сахарном диабете.

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Грузди используют при мочекаменной болезни как мочегонное средство.

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Несмотря на пользу, грибы имеют ряд противопоказаний. И разговор не про ядовитые сорта грибов, а про возможные вредные свойства съедобных и полезных.

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Грибы могут стать причиной серьезного пищевого отравления. Поэтому их лучше покупать в магазинах, где шанс наткнуться на несвежий или ядовитый гриб гораздо меньше.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Частое употребление грибов может привести к болезням ЖКТ. Это связано с тем, что в грибах находится белок хитин, который практически не переваривается нашей пищеварительной системой. Именно его избыток может привести к гастриту и другим более серьезным проблемам.

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Не рекомендуется употреблять грибы:

людям с заболеваниями ЖКТ, особенно при язве желудка, гастритах, панкреатитах и холециститах;

не нужно их есть тем, у кого проблемы с почками;

не стоит кормить грибами детей, особенно маленьких (до 3 лет категорически запрещается давать детям грибы).

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