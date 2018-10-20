"Улучшает когнитивную функцию мозга": диетологи выявили неожиданную пользу семян подсолнечника

Фото: (pixabay.com)

Порция семян также содержит около 6 грамм белка и 2,5 грамма клетчатки

В Украине особенную популярность имеют семена подсолнечника. Они употребляются в качестве закуски или "антистресса", когда хочется что-то пожевать. Но не многие знают, какую пользу для организма они представляют. Диетологи назвали неожиданные свойства семян подсолнечника, передает Time.

Семена подсолнечника богаты питательными веществами. Одна порция семян подсолнечника равна 4 столовым ложкам или ¼ стакана. Они имеют большое количество моно - и полиненасыщенных жиров, которые в свою очередь оказывают благоприятное воздействие на здоровье сердца и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Такое мнение выразила диетолог Алисса Рамси.

Порция семян также содержит около 6 грамм белка и 2,5 грамма клетчатки.

"Жир, клетчатка и белок играют важную роль в сытости, ощущении полноты", - говорит Рамси.

Фото: (time.com)

Семена также насыщены витаминами и минералами, включая витамин Е (который обладает сильными противовоспалительными свойствами и может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний), фолиевую кислоту (важна для синтеза ДНК), фосфор (основа костной системы), селен (антиоксидант, который защищает от повреждения клеток), марганец (помогает в построение костей), медь (помогает поддерживать здоровье сердца и иммунной системы), витамин В6 (улучшает когнитивную функцию мозга) и цинк (важен для обмена веществ и иммунной функции), говорит диетолог Максин Енг.

Семена подсолнечника особенно богаты магнием, минерал участвует в более чем 300 различных функциях организма.

"Магний может понизить кровяное давление, улучшить контроль сахара в крови и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это также жизненно важный компонент, который помогает регулировать нервную и мышечную функцию", - говорит диетолог Брайан Сент-Пьер.

"Семена подсолнуха более богаты витаминами и минералами, по сравнению с другими", — говорит говорит Брайан Сент-Пьер.

Семена подсолнечника также имеют высокую концентрацию фитостеролов, растительных молекул, которые важны для снижения холестерина и укрепления здоровья сердца, считает Максин Енг.

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Видео: (video.rbc.ua)