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Украинские осенние суперфуды: диетолог поделилась полезным списком

Автор: Ольвия Агаркова

Диетолог назвала локальные сезонные суперфуды, которые помогут укрепить здоровье

Лето ушло и забрало с собой много источников микронутриентов и антиоксидантов. Но осень — не менее богатая на суперфуды пора.

Калина и облепиха — два осенних украинских суперфуда, полезные свойства которых неоспоримы и использовались нашими предками с давних времен. О том, чем же так ценны эти продукты в рационе рассказала в Instagram диетолог Наталья Самойленко.

Калина

  • Кладезь витаминов А, С, Е, Р, К
  • Содержит Калий, Магний, Цинк, Железо
  • Настоящий продукт anti-age! Это источник антиоксидантов, что способствует нейтрализации влияния свободных радикалов и торможению процессов старения, которые вызываются им.
  • Нормализирует работу ЖКТ и печени, укрепляет иммунитет, понижает давление и нормализирует пульс, поддерживает нервную систему, предотвращает развитие аллергических реакций и даже раковых клеток. Полезна для женского здоровья.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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Несмотря на колоссальную пользу калины, есть ситуации, когда употреблять ее не стоит:

  • при пониженном давлении калина снизит его еще больше
  • при беременности (может нарушать гормональный баланс)
  • при подагре, артрите и других заболеваниях суставов
  • при тромбофлебите
  • при болезнях почек, печени.

Облепиха — еще один локальный суперфуд.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Содержит витамины Е, А, группы В, К и Р.
  • В ней много каротина, яблочной кислоты, железа, магния, марганца, кремния и других полезных веществ.
  • Содержит фитонциды, которые помогают при воспалительных заболеваниях и простуде.
  • Поднимает настроение (благодаря серотонину).
  • Снимает воспаление, заживляет раны, укрепляет сосуды, стимулирует пищеварения и выработку желудочного сока.
  • Особенно полезна облепиха беременным девушкам — повышает иммунитет, повышает уровень гемоглобина, избавляет от авитаминоза и является источником фолиевой кислоты.

Осторожными с облепихой нужно быть людям с панкреатитом, гепатитом, острым холециститом, мочекаменной болезнью, заболеваниями печени и желчного пузыря.

Не бойтесь замораживать облепиху — она все равно не потеряет своих свойств. Употребляйте с добавлением меда или делайте чай из облепихи и будьте здоровы.

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова рассказала, как правильно питаться в условиях нехватки свободного времени.

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