Как удержать вес после похудения: топ-5 эффективных советов от диетолога

Многие считают, что удержать вес после похудения и зафиксировать желаемый результат гораздо сложнее, чем стать стройной на диете. Профессиональный диетолог-нутрициолог Лора Филиппова, которая поделилась простым способом сделать живот плоским, дала в Instagram топ-5 рекомендаций, как не поправиться похудевшим, и что для этого следует делать.

По ее словам, быть стройной и в своем нормальном весе - это не только о красоте, а также и о качестве жизни. Поэтому так важно знать алгоритм, помогающий зафиксировать стабильный результат и не обзавестись лишними кило снова.

Топ-5 советов, как удержать результат похудения:

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1. Следует выбирать для похудения не диету, а правильное здоровое питание. С контролем порций и качества еды. Диета не работает, ведь имеет свойство заканчиваться.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Вы четко должны определить для себя, что именно способствует набору веса. И отказаться от этой привычки!

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3. Самый непростой этап - перестроить питание. Сложно в начале, так как метаболические пути человека уже адаптированы под определенный стиль питания - необходимо время, чтобы это изменить. Именно поэтому вначале бывают срывы, временами тянет к вредным продуктам. И именно поэтому важно полноценно питаться, а не "сидеть" на голодной диете, чтобы организм не ощущал нутритивный голод.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

4. Вы похудели! Результат достигнут! Теперь вспоминаем пункт 2 ( что способствовало набору веса) и избегаем этого! Саботировать может только мозг, работайте с ним! А организм вам поможет: микробиом кишечника уже другой, организм успел перестроится, и вредной еды ему не хочется (если хочется, значит прошло недостаточно времени). Вспомните, когда долго не ешь сладкое, тогда и желание его употреблять исчезает само собой.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. Осознанный выбор еды каждый день! Для чего мы едим и зачем. Задавайте эти вопросы регулярно! А еще - "действительно ли я хочу это сейчас?"

Ранее диетолог Альбина Комиссарова поделилась секретами, как питаться и не прибавлять в весе.