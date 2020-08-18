Топ советов от диетолога на каждый день, которые помогут быть здоровыми и красивыми

Быть в хорошей форме, красивой и здоровой мечтает каждая женщина. Но путь к желаемым результатам лежит через ежедневную работу над собой, а проще и эффективнее проделать ее помогут лайфхаки от диетолога Тианы Фиалковой.

Пора уже перестать винить во всем генетику и сосредоточиться на тех 70 %, которые лежат в сфере нашего контроля. Это в наших силах.

Полезные для здоровья источники железа – цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, семечки, сухофрукты и сочная листовая зелень. Не запивайте еду чаем, так как чай снижает всасывание железа. Добавьте в свой рацион богатые витамином С продукты (он улучшает всасывание железа).

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Количество витамина С, содержащегося в одном апельсине, может улучшить всасывание железа в 3–6 раз, так что если вы намерены восполнить дефицит железа, вам следует заменить чашку чая фруктами.

Для максимальной спортивной формы идеально принимать половину чашки свекольного сока (или три трехсантиметровые свеклы, или чашку готового шпината) за два-три часа до соревнования.

Аэробика улучшает мозговое кровообращение и память, помогает сохранить мышечную ткань.

Убрать пестициды из овощей просто. К счастью, есть раствор, который одновременно является дешевым и эффективным: подсоленная вода. Десятипроцентный раствор соли действует так же, как пятипроцентный уксус. Чтобы помыть овощи устраняющим пестициды раствором, добавьте одну часть соли на девять частей воды. Не забудьте потом промыть овощи от соли.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Цитрусовые содержат фитонутриент (фитохимический элемент), который называется геспередином. Этот элемент улучшает кровообращение во всем организме, включая головной мозг.

Как сделать так, чтобы фруктовый салат не стал коричневым? Добавив лимонный сок, который содержит антиоксидант витамин C. Антиоксиданты спасают вашу еду от окисления, и то же самое они делают для вашего организма.

Красная капуста содержит в 8 раз больше антиоксидантов, чем белокочанная.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова развеяла "страшилки" и заблуждения о питании при похудении.