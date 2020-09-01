Топ-9 продуктов для отличного сна: полезный список диетолога

Здоровый и полноценный сон – залог хорошего самочувствия, трудоспособности и слаженной работы организма на весь день. Что же нужно включить в рацион, чтобы хорошо отдохнуть ночью и не мучатся от бессонницы? Об этом на станице в Instagram рассказала диетолог Ольга Безугла.

Чтобы нервная система смогла перейти в “спящий режим”, нужны определенные химические вещества. Основное из них - мелатонин (гормон сна). Пришло время узнать, что приготовить на ужин, чтобы заснуть богатырским сном.

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Киви. Киви называют гормоном счастья и именно он преобразуется в мелатонин. Если у вас бессоница и часто “сдают нервы”, возможно, вам не хватает витамина B9 (фолиевой кислоты). Одним из симптомов его недостатка является именно нарушение сна. Киви полностью удовлетворяет суточную потребность в витамине и помогает заснуть.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вишня. Отличный вариант для детей и девушек на диете. Вишня/вишневый сок - источник мелатонина. Эта ягода увеличивает длительность сна и его качество, помогая спать до утра без постоянных пробуждений.

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Бобовые. Мелатонин - еще один повод употреблять бобы регулярно. Больше всего гормона сна в стручковой фасоли.

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Миндаль и фисташки. Любите пощелкать орешками перед сном? Один пакетик с орешками доставит в организм нужное количество мелатонина. А еще, в миндале есть полезный для мозга фосфор, магний и витамин B2. Они успокоят нервную систему и вы легко настроитесь на сон.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Бананы. Богаты триптофаном. Эта аминокислота необходима мозгу для продукции серотонина и мелатонина. Поэтому бананы перед сном помогают снять тревожность, которая накопилась за день, и быстрее заснуть.

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Яйца и рыба. Не стоит забывать, что мелатонин есть в животных продуктах, ведь животные тоже спят. Если съедать 300 грамм атлантической трески 3 раза в неделю, можно заснуть на 10 минут быстрее и не ворочаться в постели. Треска ещё и восполняет дефицит витамина D. Этот "солнечный витамин" улучшает качество сна.

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Вино. Французы отличаются отменным здоровьем, ведь вино на ужин у них - привычное дело, особенно к рыбе. Вино отличается от других спиртных напитков. В небольшом количестве оно помогает заснуть, благодаря содержанию мелатонина.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Оливковое масло холодного отжима. Холодный отжим - это особая технология, которая позволяет под прессом получить из семян масло, не нагревая его до высоких температур. При горячем отжиме полезные вещества, в том числе и мелатонин разрушаются.

Напомним, что ранее нутрициолог Алена Поддубная рассказала, какие продукты не стоит сочетать во время одного приема пищи.