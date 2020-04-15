Топ-9 бюджетных суперфудов для крепкого здоровья: нутрициолог поделилась личным списком

Мы привыкли, что суперфуды – это экзотические чудодейственные продукты, которые не всем по карману. Но это заблуждение. Среди бюджетных и привычных продуктов немало тех, которые вы помогут обеспечить полноценное ежедневное поступление всех БЖУ, витаминов и минералов. Нутрициолог Анна Никольская, которая ранее поделилась списком "женских" продуктов, в instagram опубликовала топ-9 доступных суперфудов для сбалансированного рациона.

Бюджетные суперфуды по карману каждому, а их польза для организма бесценна. Вот топ-9 продуктов, которые помогут повысить иммунитет и стать здоровее:

Зеленая чечевица – легкоусвояемый белок, медленный углевод, клетчатка, источник железа, фолатов. Готовим супы, рассыпчатую как гарнир, соусы, паштеты, котлеты.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Зеленая гречка – хороший аминокислотный профиль, источник железа и укрепляющего сосуды. Готовим гарниры, супы, йогурты, творожные сырки, выпечку.



Семена льна – омега 3- кислоты, цельные жиры, обволакивающая клетчатка, лигнаны для женского здоровья. Готовим кашки/йогурты/смузи, хлебцы, скрепляем выпечку/котлеты/блинчики вместо яйца.



Семена кунжута – цельные жиры, супер концентрат кальция, магния, цинка. Делаем молочко, соусы, халву.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Квашеная капуста – поддерживает здоровую микрофлору – лучший пробиотик, источник витамина С, клетчатки – при условии, что готовите дома сами. Едим как салат, добавку к гарниру, и возможно варим суп.



Лук – противомикробные и антивирусные фитонциды, антираковый и противоаллергический кверцетин, витамины группы В, горечь для желчеоттока. Мелко рубим свежий или пассеруем и добавляем в горячие блюда.



Помидор – источник калия, фолатов и онкропротектора ликопина. Едим как свежие, так и термообработанные – в них концентрация ликопина в разы увеличивается.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кинза – детокс/хелатор, улучшение пищеварения. Добавляем во все блюда, сушим, замораживаем.

Клюква (черная смородина) – витамин С, флавоноиды, антибактериальная поддержка мочевыделительной системы и органов ЖКТ. Добавляем в смузи, варим морсы, деаем соусы.

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