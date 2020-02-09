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Топ-7 веских причин отказаться от сахара и как это сделать: чек-лист диетолога

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Эксперт привела простую схему отказа от сахара

Все больше людей начинают отказываться от сахара и отмечают, что без сладкой зависимости чувствуют себя бодрее, энергичнее, улучшается состояние кожи и легче идет процесс похудения. Но как же преодолеть тягу к конфетам и печенья раз и навсегда? Об этом рассказала диетолог Лора Филиппова, которая ранее перечислила минусы экпресс-похудения. На странице в Instagram она назвала топ-7 причин отказаться от сахара.

Нет разницы едите вы белый рафинад или коричневый тростниковый - вред от злоупотребления одинаковый.

Веские причины отказаться от сахара:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • сахар - это 0 полезных веществ и почти 400 ккал на 100 гр
  • злоупотреблением сахаром угнетает иммунитет в 17(!) раз
  • сахар вызывает привыкание, и вы постоянно будете увеличивать дозу
  • много сахара - первый шаг к инсулинорезистентности и сахарному диабету 2 типа
  • избыток сахара = преждевременное старение кожи (он повреждает коллагеновые жгутики делая кожу менее эластичной)
  • сахар портит зубы
  • сахар провоцирует "ложный" голод. Как следствие, повышение общей калорийности рациона и избыток веса.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Самое главное то, что от сахара можно отказаться навсегда без ущерба (а даже наоборот) для своего организма.

Важно здесь перетерпеть первые 3-5 дней (в среднем за это время погибают бактерии в кишечнике, которые "живут" на сахаре и ломка проходит).

Очищаются вкусовые рецепторы, вы начинаете чувствовать вкус натуральной еды без усилителей и добавок. Еще бонус - улучшение внешнего вида кожи.

Напомним, что диетолог Кристина Лобановская раскрыла простое правило контроля питания за столом.

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