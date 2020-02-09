Топ-7 веских причин отказаться от сахара и как это сделать: чек-лист диетолога

Эксперт привела простую схему отказа от сахара
Все больше людей начинают отказываться от сахара и отмечают, что без сладкой зависимости чувствуют себя бодрее, энергичнее, улучшается состояние кожи и легче идет процесс похудения. Но как же преодолеть тягу к конфетам и печенья раз и навсегда? Об этом рассказала диетолог Лора Филиппова, которая ранее перечислила минусы экпресс-похудения. На странице в Instagram она назвала топ-7 причин отказаться от сахара.
Нет разницы едите вы белый рафинад или коричневый тростниковый - вред от злоупотребления одинаковый.
Веские причины отказаться от сахара:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Самое главное то, что от сахара можно отказаться навсегда без ущерба (а даже наоборот) для своего организма.
Важно здесь перетерпеть первые 3-5 дней (в среднем за это время погибают бактерии в кишечнике, которые "живут" на сахаре и ломка проходит).
Очищаются вкусовые рецепторы, вы начинаете чувствовать вкус натуральной еды без усилителей и добавок. Еще бонус - улучшение внешнего вида кожи.
Напомним, что диетолог Кристина Лобановская раскрыла простое правило контроля питания за столом.