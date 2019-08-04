Топ-7 продуктов, которые можно есть на ночь: список диетолога

Желание съесть что-то перед сном часто становится настолько сильным, что сопротивляться ему буквально невозможно. Что съесть вечером, не навредив фигуре? Об этом на странице в Instagram рассказала диетолог-нутрициолог Светлана Никитчук.

Она советует обратить внимание на продукты с низким гликемическим индексом. Эксперт составила список из топ-7 вариантов вечернего перекуса, которые подойдут худеющим.

Сельдерей

Гликемический индекс сырого сельдерея - 15 единиц. Он есть во всех топах. Продукт невероятно полезный и лучше его есть каждый день. Один стебель содержит всего 10 калорий, остальное вода. Он также улучшает работу желудка, восстанавливает солевой баланс.

Вареное яйцо или яичница

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Гликемический индекс - 48 единиц. Отлично подойдет для удаления ночного голода.

Авокадо

Универсально полезный плод. Гликемический индекс авокадо равен 10 единицам. В нём содержатся вещества, способствующие расщеплению жиров и препятствующие их отложению. Пока ты отдыхаешь, в организме расщепляются жиры.

Запеченное яблоко

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Тем, кому хочет на ночь поесть сладкого. Гликемический индекс – 35 единиц. Отличный вариант, содержащий в себе полезные витамин С и клетчатку. При этом, в нём мало калорий.

Огурец

Гликемический индекс огурца всего 10 единиц. Поэтому огурец - незаменимый компонент диет, направленных на снижение веса. Калорийность огурца - также абсолютный минимум по своим показателям: всего 16 калорий.

Рыба

Нулевой гликемический индекс практически всех сортов рыб делает их доступными для ужина. Ешьте с удовольствием, но не забывайте про калорийность.

Помидор

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Гликемический индекс - 38 единиц. Диетологи рекомендуют есть на ночь помидоры тем, кто хочет избавиться от пары-тройки лишних килограммов. В 100 г этих овощей содержится всего 30 ккал, и они на 90% состоят из воды.

Напомним, что эксперт по похудению Катя Медушкина назвала топ-4 метода избавиться от дряблого живота, которые не работают.

Ранее диетолог Лора Филиппова озвучила важный полезный продукт в меню худеющих.