Топ-7 продуктов на каждый день для здоровья и стройности: чек-лист диетолога

Организм ежедневно нуждается в аминокислотах, жирных кислотах и правильных углеводах, но мы часто не следим за рационом или едим на ходу и не то, что необходимо для его полноценного функционирования. Диетолог Ольга Усенко на странице в Instagram перечислила семь продуктов, которые стоит включить в ежедневное меню.

Топ-7 продуктов на каждый день для полноценной работы организма:

⠀

1. 1 яйцо в течение дня - многие бояться заработать аллергию на яйца, но если есть 1 шт в день, все будет отлично, это источник всех аминокислот и при этом этот продукт полноценнее всего усваивается организмом



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.огурец/перец/морковка - в день нужно съедать хотя бы 400-500 гр овощей, клетчатка нужна нашему организму

3.30 гр качественного сыра

4.50 гр гарнира (в сухом виде) (цельнозернового): гречка, бурый рис, перловка, овсянка - это наши сложные углеводы и наша энергия и сытость

5.1 фрукт или 250 гр ягод - фрукты гасят желание съесть сладость и хорошо балансируют рацион



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

6.рыба/птица - кто, что ест. Но в день должно быть хоть 100 гр (в готовом виде)

7.орехи/семечки/авокадо/масло растительное - мы часто забываем про жиры в нашем рационе, но они очень важны для кожи, волос, пищеварения и сытости

⠀

Для того, чтобы понять что вы обычно ее доедете в течение дня, один день своего рациона нужно записать. Чаще всего человек не добирает жиры, чуть реже - углеводы. Особенно это касается тех, кто худеет, все мы знаем, что белковая пища не так влияет на набор веса и начинаем ею злоупотреблять.

Но, дело не только в белках/жирах/углеводах. Можно так переесть по калорийности белка, что он точно так же будет уходить в жиры. Во всем должен быть баланс, организму нужны и белки, и жиры, и углеводы.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла рассказала о вреде фруктозы для организма.

Кстати, диетолог Татьяна Дик развеяла мифы о чудо-продуктах, таких как гималайская соль и кокосовый сахар.