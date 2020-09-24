Топ-7 продуктов на каждый день для здоровья и стройности: чек-лист диетолога

Диетолог назвала продукты, которые необходимо включить в ежедневное меню
Организм ежедневно нуждается в аминокислотах, жирных кислотах и правильных углеводах, но мы часто не следим за рационом или едим на ходу и не то, что необходимо для его полноценного функционирования. Диетолог Ольга Усенко на странице в Instagram перечислила семь продуктов, которые стоит включить в ежедневное меню.
Топ-7 продуктов на каждый день для полноценной работы организма:
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1. 1 яйцо в течение дня - многие бояться заработать аллергию на яйца, но если есть 1 шт в день, все будет отлично, это источник всех аминокислот и при этом этот продукт полноценнее всего усваивается организмом
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
2.огурец/перец/морковка - в день нужно съедать хотя бы 400-500 гр овощей, клетчатка нужна нашему организму
3.30 гр качественного сыра
4.50 гр гарнира (в сухом виде) (цельнозернового): гречка, бурый рис, перловка, овсянка - это наши сложные углеводы и наша энергия и сытость
5.1 фрукт или 250 гр ягод - фрукты гасят желание съесть сладость и хорошо балансируют рацион
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
6.рыба/птица - кто, что ест. Но в день должно быть хоть 100 гр (в готовом виде)
7.орехи/семечки/авокадо/масло растительное - мы часто забываем про жиры в нашем рационе, но они очень важны для кожи, волос, пищеварения и сытости
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Для того, чтобы понять что вы обычно ее доедете в течение дня, один день своего рациона нужно записать. Чаще всего человек не добирает жиры, чуть реже - углеводы. Особенно это касается тех, кто худеет, все мы знаем, что белковая пища не так влияет на набор веса и начинаем ею злоупотреблять.
Но, дело не только в белках/жирах/углеводах. Можно так переесть по калорийности белка, что он точно так же будет уходить в жиры. Во всем должен быть баланс, организму нужны и белки, и жиры, и углеводы.
Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла рассказала о вреде фруктозы для организма.
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