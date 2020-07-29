Топ-7 продуктов для идеальной кожи: диетолог поделилась полезным списком

Все, что мы едим, влияет на состояние кожи. Ведь недаром говорят, что кожа – это зеркало ЖКТ и индикатор работы пищеварительной системы. Диетолог Ольга Безугла назвала продукты, которые помогут вашей коже оставаться здоровой и красивой.

Эксперт назвала топ-7 блюд в рационе, которые благотворно влияют на состояние кожи.

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Орехи. В них много цинка. Если ваша кожа медленно восстанавливается, вероятно, ей недостает цинка. Этот микроэлемент входит в состав почти всех ферментов, которые нужны для обмена веществ в коже. Без цинка лимфоциты не созревают до нужной степени и не могут защитить кожу от бактерий.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

⠀Тунец. Это кладезь омега-3 кислот. Они помогают коже справиться с воспалением и акне, подавляя выработку воспалительных медиаторов. В одном исследовании, омега-3 кислоты значительно уменьшили количество акне (прыщей) за 2 месяца. В Северной Каролине (США) обследовали 1000 подростков, и оказалось, что у тех, кто употреблял много морепродуктов, симптомы акне (черные точки, прыщи, угри и жирная кожа) возникали намного реже.

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Брокколи. Зеленый брокколи содержит сульфорафан – вещество, которое стимулирует антиоксидантную систему кожи. Помогает защититься от негативного влияния ультрафиолета и даже замедляет старение кожи.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Помидор. Идеально подходит для чувствительной кожи. В красном овоще присутствует ликопин – бета-каротин (предшественник витамина А), который предупреждает покраснение кожи под действием солнца.

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Темный шоколад. Любители шоколада часто шутят: шоколад – это какао, какао – это бобы, бобы – это растения, а растения полезны для здоровья. В этой шутке есть доля правды. Темный шоколад содержит флавоноиды. Они значительно улучшают кровообращение в коже, выравнивают ее цвет, помогают ей удерживать влагу и даже убирают мелкие морщинки.

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Болгарский перец. Содержит много витамина С, который устраняет гиперпигментацию, как поствоспалительную, так и возрастную.

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Соя. Изофлавоны в ее составе стимулируют синтез коллагена и помогают сохранить эластичность кожи (особенно полезно женщинам в постменопаузе).

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла рассказала о неоспоримой пользе жиров.