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Топ-7 хитростей в помощь худеющим: шпаргалка от диетолога

Вторник 28 июля 2020 08:37
Топ-7 хитростей в помощь худеющим: шпаргалка от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Эксперт озвучила спосиок хитростей, которые помогут расстаться с лишним весом

Базовые способы сбросить лишний вес будут работать лучше и принесут результаты быстрее, если воспользоваться маленькими рабочими хитростями, которые помогут похудеть. Диетолог Татьяна Лакуста поделилась топ-7 секретов для эффективной борьбы с лишними кило.

Топ-7 хитростей по снижению веса:

1. Белковый завтрак - сытный завтрак с достаточным количеством белка, растительных волокон контролируют ваш аппетит и помогают привести в норму пищевое поведение, не дают заниматься "поиском еды" между приемами пищи. Пример: омлеты с овощами; хумус, жирная рыба с хлебцами и овощной нарезкой.

Топ-7 хитростей в помощь худеющим: шпаргалка от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Не пей сладкие напитки. Это все, чем балуем себя на перерывах/встречах/от скуки/для настроения фреши, смузи, соки, компоты, лате, какао, йогурты, квасы. Постоянно проводить с чашкой в руке плохо, вы в буквальном смысле не даете отдохнуть органам жкт от нагрузки, а уровень гликемии в крови постоянно при этом растет. Меняйте на воду, добавляйте мяту, лимон.

3. Пейте воду. Для многих она невкусная, не хочется, заменяется на кофе с молоком, чай. От уровня заработанности, недосыпов, стресса мы уже разучились чувствовать жажду, путаем ее с голодом, что может провоцировать ложное желание есть.

4. Ешь цельную еду. Простое и плоховыполнимое правило, особенно среди людей, которые еще не избирательны в питании - их рецепторы всегда хотят более насыщенных вкусов, а их может дать еда с усилителями вкуса и добавочным сахаром. Уменьшайте понемногу их количество. Выбирайте на 90% простую еду, которую не переработал человек.


Топ-7 хитростей в помощь худеющим: шпаргалка от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. Разделите удовольствие/стресс/эмоции и прием пищи. Еда приносит удовольствие - это нормально, так должно быть, но если постоянно компенсировать развлечения, сон, эмоции, стресс едой - то вы всегда вернетесь к исходным позициям.

6. Сон - исследования показывают, что плохой сон - один из самых сильных факторов риска ожирения. Нарушения сна связано с 89% увеличения риска ожирения у детей и 55% среди взрослых.

7. Разберись с мотивацией. Спроси себя зачем ты это все делаешь, надолго ли твой стимул удержит тебя в здоровом рационе? Худеть к отпуску, худеть из-за худой подружки, для мужа…

В этих запросах есть все, но не ваша личность. Чаще всего такая слабая мотивация даст вам быстрый эффект "сойти с диеты". Поэтому меняйте образ жизни, не относитесь к этому, как к временной диете.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла рассказала о пользе жира для организма.

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