Топ-6 вещей, которые нельзя делать после еды: важные замечания диетолога

Воздержитесь от этих действий после еды, чтобы избежать расстройства пищеварения и дискомфорта. И тогда вы получите максимум пользы от здоровой пищи! Диетолог Ольга Усенко перечислила на своей странице в Instagram, что нельзя делать сразу после еды.

1. Спать сразу после приема пищи.

Ложиться спать или немного вздремнуть после еды не самый хороший вариант, но при этом пассивный отдых отличный вариант: просмотр фильма, общение с друзьями.

Почему же так? Причина в том, что пищеварительные соки в таком случае могут попадать в пищеварительную трубку, и тем самым разъедая внутренний слой. Жжение и дискомфорт как раз основные признаки нарушения процесса пищеварения и попадания желудочного сока в места, где его не должно быть.

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2. Пить чай или кофе.

Употребление чая и кофе сразу после еды мешает усвоению микроэлементов, например: ЖЕЛЕЗА из пищи. Можно выпить за 15-20 минут до еды или уже через 30-50 минут после еды.

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Курение после еды.

Эта привычка наиболее распространена среди хронических курильщиков, но исследования показали, что вред от одной сигареты после еды такой же, как и курение 10 сигарет одновременно. А это, в свою очередь, увеличение риска рака кишечника.

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4. Прогулки сразу после приема пищи.

Оптимальный вариант прогулки - спустя 30 минут. Сразу после еды вы можете почувствовать вялость и усталость, отдохните 15-30 минут и после этого активничайте.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Чистить зубы.

Тут все связано с выработкой слюны, эмалью и с нейтрализацией кислотной пищи той самой слюной. Оптимальный вариант чистить зубы через 30 минут после приема пищи.

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6. Пить много воды.

От одного-двух-трех глотков ничего не будет, но от большого количества воды сразу после еды или во время, может усложнить пищеварение. Оптимально - это пить воду за 15-30 минут до еды или через 30 минут после.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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