Топ-6 продуктов, которых боятся худеющие: диетолог развеяла мифы

Принято считать, что некоторые продукты способствуют тому, что вес растет как на дрожжах. Худеющие избегают их и исключают из меню полностью. Но стоит ли это делать, либо мы имеет дело с очередными мифами? На этот вопрос ответила блогер-диетолог Татьяна Дик, которая ранее "разоблачила" продукты, от которых, по мнению большинства, худеют. Теперь в Instagram она представила топ-6 продуктов, которые по ошибке считают способствующими набору веса.

Мы не толстеем и не худеем от каких-то конкретных продуктов. Важна суточная норма белков, жиров, углеводов. И избыточный вес появляется тогда, когда мы эти нормы преувеличиваем.

1. Картофель. Такой страшный и сомнительный углевод. Но почему? Ведь в нем очень много полезных веществ (калий, магний, клетчатка), и картофель является сложным углеводом. Да, да. И от него вы не поправитесь.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Важен способ готовки, для сохранения полезных веществ и сбережения калорийности. В 100 г картофеля всего 90 ккал, а в молодом и того меньше. Если вы отварите его или запечете со специями, то калорийность останется такой же. Но если вы будете жарить на масле или во фритюре, то это другой вопрос.

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2. Сливочное масло. Да, продукт весьма калорийный, с большим содержанием жира, но, от него не толстеют. Выбирать нужно масло 82-83% жирности, именно такое масло содержит полезные жиры, а в "диетических" или "лайт" версиях в основном заменители молочного жира. Если в сливочном масле 750 ккал, то в любом растительном 900. Но, тем не менее, любители заправить салат "полезным" оливковым маслом не всегда учитывают количество и поливают от души.

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3. Рис. Крупа, от которой падают в обморок худеющие. Разумеется, что бурый/дикий/красный и другие экзотические виды риса более полезны, чем белый, но на "толстение" это никак не влияет.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если выбирать белый пропаренный рис, то вам абсолютно ничего не грозит, большая часть витаминов в нем сохранена, а калорийность риса, плюс-минус такая же, как и у другой крупы.

4. Белый хлеб. Разумеется, что хлеб с отрубями, ржаной, и тд имеет больше полезных веществ, но сейчас мы не об этом. Калорийность белого, и других видов хлеба +/- одинакова, а иногда даже меньше. Да и на счет витаминов волноваться не стоит, вы же не едите ТОЛЬКО хлеб весь день.

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5. Макароны. Особенно из муки высшего сорта, которые все мы ели в детстве и не умерли (а они ещё и с глютеном, представьте).



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ситуация такая же, как с хлебом. В различных видах, которые появились в наше время (и ржаные, и со всякими семенами, из разной муки) полезных веществ больше, но Вы же не едите только макароны, в вашем рационе должно быть много других продуктов: белок, клетчатка, жиры, другие виды углеводов.

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6. Бананы. Калорийность одного банана среднего размера ~ 120 ккал, калорийность среднего яблока такая же. Вопрос: в чем разница? Ни в чем! Да, в яблоке, например, больше клетчатки, но полезных веществ в банане тоже не мало.

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И конкретно от банана, или от винограда вы не растолстеете. Да, эти фрукты калорийнее некоторых других, но это не значит, что ваша проблема именно в них.

У каждого человека есть своя необходимость в определенном количестве калорий, белков, жиров, углеводов. Будете есть больше нормы - поправитесь, и не важно чего, гречки или белого хлеба.

Напомним, что нутрициолог Светлана Никитчук назвала продукты для энергичности и бодрости.