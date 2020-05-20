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Топ-6 продуктов, которых боятся худеющие: диетолог развеяла мифы

Новости » Еда   

Эксперт объяснила заблуждения о продуктах, которых избегают худеющие

Принято считать, что некоторые продукты способствуют тому, что вес растет как на дрожжах. Худеющие избегают их и исключают из меню полностью. Но стоит ли это делать, либо мы имеет дело с очередными мифами? На этот вопрос ответила блогер-диетолог Татьяна Дик, которая ранее "разоблачила" продукты, от которых, по мнению большинства, худеют. Теперь в Instagram она представила топ-6 продуктов, которые по ошибке считают способствующими набору веса.

Мы не толстеем и не худеем от каких-то конкретных продуктов. Важна суточная норма белков, жиров, углеводов. И избыточный вес появляется тогда, когда мы эти нормы преувеличиваем.

1. Картофель. Такой страшный и сомнительный углевод. Но почему? Ведь в нем очень много полезных веществ (калий, магний, клетчатка), и картофель является сложным углеводом. Да, да. И от него вы не поправитесь.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Важен способ готовки, для сохранения полезных веществ и сбережения калорийности. В 100 г картофеля всего 90 ккал, а в молодом и того меньше. Если вы отварите его или запечете со специями, то калорийность останется такой же. Но если вы будете жарить на масле или во фритюре, то это другой вопрос.

2. Сливочное масло. Да, продукт весьма калорийный, с большим содержанием жира, но, от него не толстеют. Выбирать нужно масло 82-83% жирности, именно такое масло содержит полезные жиры, а в "диетических" или "лайт" версиях в основном заменители молочного жира. Если в сливочном масле 750 ккал, то в любом растительном 900. Но, тем не менее, любители заправить салат "полезным" оливковым маслом не всегда учитывают количество и поливают от души.

3. Рис. Крупа, от которой падают в обморок худеющие. Разумеется, что бурый/дикий/красный и другие экзотические виды риса более полезны, чем белый, но на "толстение" это никак не влияет.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если выбирать белый пропаренный рис, то вам абсолютно ничего не грозит, большая часть витаминов в нем сохранена, а калорийность риса, плюс-минус такая же, как и у другой крупы.

4. Белый хлеб. Разумеется, что хлеб с отрубями, ржаной, и тд имеет больше полезных веществ, но сейчас мы не об этом. Калорийность белого, и других видов хлеба +/- одинакова, а иногда даже меньше. Да и на счет витаминов волноваться не стоит, вы же не едите ТОЛЬКО хлеб весь день.

5. Макароны. Особенно из муки высшего сорта, которые все мы ели в детстве и не умерли (а они ещё и с глютеном, представьте).


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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Ситуация такая же, как с хлебом. В различных видах, которые появились в наше время (и ржаные, и со всякими семенами, из разной муки) полезных веществ больше, но Вы же не едите только макароны, в вашем рационе должно быть много других продуктов: белок, клетчатка, жиры, другие виды углеводов.

6. Бананы. Калорийность одного банана среднего размера ~ 120 ккал, калорийность среднего яблока такая же. Вопрос: в чем разница? Ни в чем! Да, в яблоке, например, больше клетчатки, но полезных веществ в банане тоже не мало.

И конкретно от банана, или от винограда вы не растолстеете. Да, эти фрукты калорийнее некоторых других, но это не значит, что ваша проблема именно в них.
У каждого человека есть своя необходимость в определенном количестве калорий, белков, жиров, углеводов. Будете есть больше нормы - поправитесь, и не важно чего, гречки или белого хлеба.

Напомним, что нутрициолог Светлана Никитчук назвала продукты для энергичности и бодрости.

Автор: Аня Бойчук