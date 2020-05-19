Топ-6 переоцененных продуктов для похудения: диетолог развеяла мифы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксерт назвала переоцененные продукты для худеющих

Некоторые продукты принято считать способствующими похудению или диетическими, но на самом деле это очень далеко от истины, а их чудодейственные "способности" - всего лишь миф. Диетолог Татьяна Дик, которая научила не срываться при похудении, назвала в Instagram топ-6 продуктов с переоцененной пользой для худеющих.

В список продуктов-фейков попали популярные суперфуды, заменители сахара, которые ошибочно принято считать безопасными и даже "чудо-пряность" имбирь.

Семена чиа. Да, конечно, продукт полезный, содержащий клетчатку, омега-3, хоть и растительного происхождения. Но чиа, как правильно, нужно не более 2 ч.л в день, а это пара граммов. Сколько вы получите омеги или других полезных веществ? Вот-вот... Не густо.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чиа - это продукт, без которого можно жить, клетчатки достаточно в овощах, фруктах, крупах, а полезные жиры можно получить из орехов, семян, растительных масел.

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Сироп топинамбура, сироп агавы. И туда же фруктозу, кокосовый сахар, тростниковый сахар. Эти замены сахара не являются более полезными или диетическими. Да, некоторые из них имеют более низкий ГИ, но давайте вспомним, что здоровому человеку вообще не стоит обращать внимание на ГИ, да и в том количестве, в котором можно употреблять сахар или его альтернативу - разница будет не большая. А по калорийности вообще нет. Эти продукты не обладают "похудителтными" свойствами и более диетическими назвать их тоже нельзя..

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Гималайская соль. Соль и в Африке соль. Давайте не утрировать и не возлагать большие надежды на этот, безумно важный для человека минерал, но не в виде гималайской, африканской, или ещё какой-то соли с модным названием.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Суточная норма соли - 5 г. Давайте подумаем, сколько мы получим витаминов из 5г? Лучше искать их в другом месте. Да и соль зачастую подделывают, и заплатив за гималайскую, не факт, что получите именно ее.

Протеиновые батончики. Название "Фитнес","Протеиновый","Спорт" и т.д. подкупает многих, кто следит за своим рационом и фигурой. Но по факту, большинство из этих "диетических" продуктов таковыми не являются, ибо состав оставляет желать лучшего.

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Но даже, если вы найдете идеальный батончик без сахара, с большим количеством протеина, то на похудение это никак не повлияет. Ведь сам по себе протеин не обладает "похудительными" свойствами, и лучше употреблять более качественные его источники, например: мясо, птица, рыба, яйца, творог.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Имбирь. Имбирь, красный перец, корица и/или их сочетание ну никак, вот абсолютно НИКАК не влияет на липолиз (т.е. жиросжигание), или на улучшение метаболизма. А ускорить метаболизм вы можете только здоровым питанием, физической активностью.

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Кокосовое масло. Любое масло имеет одну калорийность, хоть подсолнечное, хоть оливковое, хоть льняное. 1г жира = 9 ккал, а любое масло - чистый жир. Да, хоть и полезный.

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Кокосовое масло, кстати, является насыщенным жиром (как и сливочное масло). Это не значит, что его нельзя есть, можно, нужно, но не акцентировать внимание только на нем и использовать другие источники жиров.

Ранее нутрициолог Светлана Никитчук озвучила список продуктов для бодрости и энергии.

Автор: Аня Бойчук